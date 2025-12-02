CHP'li Gümüş, 'Basının meclisten çıkarılması haber alma ve basın özgürlüğüne aykırıdır'

Kocasinan Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı dün Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirildi. Belediyedeki yargıya intikal eden yolsuzluk iddialarının görüşüldüğü oturumda Yeniden Refah Partisi meclis üyeleri, belediyeler kanununun ilgili maddesini gerekçe göstererek toplantının kapalı yapılması yönünde oylama talep etti. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın oylamaya sunduğu basının salondan çıkarılması önerisi oy çokluğuyla kabul edildi. Bunun üzerine basın mensupları Kocasinan Belediye Meclisi salonundan dışarı çıkarıldı.

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kocasinan Belediyesi Hukuk İşleri birimindeki yolsuzluk nedeniyle Aralık ayı meclis toplantımızda Yeniden Refah Partisi grubunun talebi üzerine meclisin basına kapalı ve gizli yapılması, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin red oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Basının meclisten dışarı çıkarılması durumunu kabul etmiyoruz. Vatandaşın haber alma ve basın özgürlüğüne karşı aykırı buluyoruz. Ayrıca kamunun şeffaflığı ilkesi de burada zedelenmiş vaziyette. Ve halkımız adına biz bu durumun takipçisi olacağız. Bunu sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.