CHP’li Gümüş, “Belediye film stüdyosu gibi çalışmak yerine hizmet üretsin”

Gümüş, “Sinan Kafede bir öğrenci yemek yese veya çorbayla salatayla öğününü geçirse 100 lira ödeyecek, yani bir öğrenci için 100 lira ciddi bir para. Biz Kocasinan Belediyesi olarak ne yapıyoruz; Bol bol video, reklam. Maşallah belediye film stüdyosu gibi çalışıyor. Yani bu film stüdyosu gibi çalışmaktan ziyade hizmet üretsinler, vatandaşa dokunsunlar, vatandaş kan ağlıyor” dedi.

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

‘SİNAN KAFEDE ÖĞRENCİ VE EMEKLİLERE YÜZDE 40 İNDİRİM UYGULANSIN’

Gümüş, Kocasinan Belediyesi’ne ait Sinan Kafe’lerde öğrenci ve emekliye indirim uygulanması gerektiğini söyleyerek, “Kocasinan Belediyesi’nin sosyal yardımları ile ilgili bir yönetmeliği geldi önümüze; bu yönetmeliğe emeklilerimizi dahil edelim dedim. Bu talebim kabul görmedi, oysa emeklilerimiz bu yönetmeliğe dahil olmayı hak ediyor, emeklimiz Sinan kafelerde yüzde 40 indirimle yemek yesin. İşte size kamu hizmeti. Öğrenciler de aynı şekilde yüzde 40 indirimle yemek yesin” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi’ne film stüdyosu benzetmesi yapan Gümüş, “Sinan Kafeye gitse bir öğrenci bir yemek yese veya çorbayla salatayla öğününü geçirse 100 lira ödeyecek, yani bir öğrenci için 100 lira ciddi bir para. Biz Kocasinan Belediyesi olarak ne yapıyoruz; Bol bol video, reklam. Maşallah belediye film stüdyosu gibi çalışıyor. Yani bu film stüdyosu gibi çalışmaktan ziyade hizmet üretsinler, vatandaşa dokunsunlar, vatandaş kan ağlıyor. Hoca Hasan Medresesi’nin restorasyonunu çok önemsiyoruz. Fakat belediye bir aidat ödememek adına Tarihi Kentler Birliği üyeliğinden ayrıldı ancak amaç orada aidat ödememek değil başkanın Mansur Yavaş olmasıdır. Şimdi de medreseyi restore edeceksin ve dünya kadar para harcayacaksın. Henüz de önümüze bu bilgiler gelmedi; nasıl yapılacak, bütçe nedir bilmiyoruz” şeklinde konuştu.