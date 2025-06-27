  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Gümüş, Buğdaylı Mahallesi'nin Sorunlarını Dile Getirdi

CHP'li Gümüş, Buğdaylı Mahallesi'nin Sorunlarını Dile Getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesini ziyaret ederek, yolların bozuk olduğunu dile getirdi. Gümüş, 'Vatandaşların en büyük sorunu ulaşım ve yolların bozukluğu. Bu nedenle vatandaşlar mahallelerine ve evlerine ulaşımda yolların bozukluğu nedeniyle çok sıkıntı yaşıyor' dedi.

CHP'li Gümüş, Buğdaylı Mahallesi'nin Sorunlarını Dile Getirdi

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Buğdaylı Mahallesini ziyaret etti. Gümüş, mahallede yolların bozuk olduğunu dile getirerek vatandaşların sorun yaşadığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüş, “Bugün Kocasinan ilçemizin mahallelerini gezip, vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Vatandaşların sorunlarından en büyük sorun ulaşım ve yolların bozukluğu. Bu nedenle vatandaşlar mahallelerine ve evlerine ulaşımda yolların bozukluğu nedeniyle çok sıkıntı yaşıyor. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Kocasinan Belediyesi’nden vatandaşlar laf değil hizmet bekliyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek, şehit yakınlarına şehadet belgesini verdi
Vali Çiçek, şehit yakınlarına şehadet belgesini verdi
Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşümde yeni temeli attı
Melikgazi Belediyesi, kentsel dönüşümde yeni temeli attı
Müjdeli Haber: Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor
Müjdeli Haber: Kayseri'de Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruluyor
Niğde Milletvekili Gürer'den İklim Yasası Eleştirisi: 'İneğe gaz çıkardı diye ceza mı keseceksiniz'
Niğde Milletvekili Gürer'den İklim Yasası Eleştirisi: 'İneğe gaz çıkardı diye ceza mı keseceksiniz'
Kene'ye Karşı Mücadele: Yüzlerce Keklik Doğaya Salındı
Kene'ye Karşı Mücadele: Yüzlerce Keklik Doğaya Salındı
Talas'ta Keneye Karşı Etkili Çözüm: İlaçlı Koyun Banyosu
Talas'ta Keneye Karşı Etkili Çözüm: İlaçlı Koyun Banyosu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!