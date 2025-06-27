CHP'li Gümüş, Buğdaylı Mahallesi'nin Sorunlarını Dile Getirdi

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Buğdaylı Mahallesini ziyaret etti. Gümüş, mahallede yolların bozuk olduğunu dile getirerek vatandaşların sorun yaşadığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüş, “Bugün Kocasinan ilçemizin mahallelerini gezip, vatandaşlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Vatandaşların sorunlarından en büyük sorun ulaşım ve yolların bozukluğu. Bu nedenle vatandaşlar mahallelerine ve evlerine ulaşımda yolların bozukluğu nedeniyle çok sıkıntı yaşıyor. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse Kocasinan Belediyesi’nden vatandaşlar laf değil hizmet bekliyor” şeklinde konuştu.