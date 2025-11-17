CHP'li Gümüş, 'Kadınların güvende olduğu bir toplumun inşası, hepimizin geleceği için zorunludur'

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Kayseri’de son 3 ayda işlenen kadın cinayetlerine tepki göstererek çözüm noktasında sivil toplum kuruluşları, psikologlar, sosyologlar ve vatandaşların da sorumluk almasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Gümüş, “Kayseri’de son üç ayda işlenen üç kadın cinayeti, yalnızca münferit vakalar olmanın ötesinde; toplumumuzun huzurunu ve hakkaniyet beklentisini zedeleyen, ele alınması gereken önemli bir toplumsal meseledir. Kadınların yaşam hakkına yönelen bu saldırılar, hepimizi etkileyen bir toplumsal travmaya dönüşmektedir. Kadın cinayetlerinin artması, şiddetin ekonomik koşullar, toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal destek eksikliği gibi birçok faktörün iç içe geçtiği yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. Çözüm, sadece hukuki süreçlerle sınırlı kalmayıp; kültürel ve toplumsal dönüşümü içeren geniş bir yaklaşım gerektirir.

Sivil toplum kuruluşları, psikologlar ve sosyologlar ve duyarlı vatandaşların sorumluluğu hayati önem taşımaktadır. Şiddetin nedenlerini tespit etmek, şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlara hızla ulaşmak ve farkındalığı güçlendirmek ortak çabamız olmalıdır. Kadınların yaşam hakkının tartışılmaz bir temel hak olduğunu unutmadan, bu durumu değiştirmek için ortak bir irade yansıtmaya çağırıyorum. Kadınların güvende olduğu bir toplumun inşası, hepimizin geleceği için zorunludur” ifadelerini kullandı.