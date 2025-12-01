CHP'li Gümüş, 'Kamu malına el uzatan hesap vermeli'

Kocasinan Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü Avans Hesaplarında usulsüzlük şüphesinin belirlenmesi üzerine açıklama yaptı.

Gümüş, “Öncelikle Belediyeler, Anayasa'nın 127. maddesi ve ilgili tüm mevzuat gereğince kamu kaynaklarını korumak, denetlemek ve her kuruşun hesabını vermekle yükümlüdür. Kamu kaynağı, herhangi bir yöneticinin, herhangi bir personelin ya da herhangi bir siyasi çevrenin tasarrufunda değildir; halkın hakkıdır. Bu nedenle belediye yönetiminin en temel görevi, kamu zararını önlemek ve en ufak bir yolsuzluk, zimmet veya dolandırıcılık şüphesi ortaya çıktığında olayı gizlemek değil, süratle aydınlatmaktır. Ancak bugün, Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir personelin resmi belgede sahtecilik ve zimmet suçlarına karıştığına ilişkin ciddi iddialar, üstelik aynı birimde yaklaşık 9 yıl önce yaşanan benzer bir durumun yeniden karşımıza çıkmış olmasıyla birlikte, belediyemizin denetim mekanizmalarının ne ölçüde işlediğini artık daha da güçlü biçimde sorgulatır hale gelmiştir. Eğer bir personel uzun süre boyunca, 2019 yılından bu yana evrak üzerinde oynama yapabilmiş, kamu kaynağını usulsüz biçimde kendi lehine çevirebilmişse, bu sadece o kişinin fiiliyle açıklanamaz. Bu, denetimin yapılmadığını ya da yapılmış gibi gösterildiğini ortaya koyar. Belediyenin görevi zararın ortaya çıkmasını beklemek değil, zararı doğuran koşulları ortadan kaldırmaktır. Kamu yönetiminde şeffaflık bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. Bu kurumun itibarı, sorunları örtmekle değil, üzerine gitmekle korunur. Bu nedenle zimmet ve dolandırıcılık niteliği taşıyan bu iddialar karşısında belediye yönetiminin süreci açık ve tatmin edici şekilde aydınlatması zorunludur; bu konuda oluşan belirsizlik ve bilgi eksikliği ise kabul edilemez. Kamu zararının boyutunun açıklanması, sorumluların tespiti, ilgili amirlerin idari sorumluluğunun araştırılması ve adli makamlara yapılan başvuruların şeffaf biçimde paylaşılması artık bir lütuf değil, hukukun emridir. Kamu kaynağını korumayan bir idarenin meşruiyeti tartışılır hale gelir. Bu nedenle belediye yönetimini, bu olayın üzerindeki sis perdesini kaldırmaya; kamuoyunun ve meclisimizin tüm sorularına açık, net ve gecikmeksizin cevap vermeye; kamu malına el uzatan kim olursa olsun, siyasi, kişisel veya akrabalık ilişkilerine bakılmaksızın hesap vermesini sağlamaya davet ediyorum. Çünkü kamu malına uzanan el, doğrudan halkın hakkına uzanmıştır ve bunun karşılığı hem hukuken hem vicdanen en ağır şekilde verilmelidir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak; iş denetim mekanizmalarındaki zafiyetlerin giderilmesi ve kamu kaynaklarının güvenliğinin sağlanması için yürütülecek tüm inceleme ve ve soruşturmaların eksiksiz, şeffaf kamuoyuna açık şekilde ilerlemesini; sürecin sonuna kadar kararlı biçimde takipçisi olacağımızı saygıyla duyururuz” şeklinde konuştu.