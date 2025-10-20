CHP'li Gümüş, meclis toplantısında muhtarların ısınma sorununu dile getirdi

  • Haberler
Kocasinan Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında söz alan CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, muhtarlık binasında yaşanan ısınma sorununu dile getirerek 'Doğal gaza geçişin sağlanması için gerekli çalışmaların bir an önce başarılmasını talep ediyorum' dedi.

Kocasinan Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı 2. oturumu gerçekleştirildi. Meclis toplantısında söz alan CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, muhtarlık binasında yaşanan ısınma problemlerini gündeme taşıdı.
CHP’li Gümüş, “Hali hazırda birçok muhtarlık binasının ısınması soba ile sağlanmaktadır. Bu mağduriyetin giderilerek doğal gaza geçişin sağlanması için gerekli çalışmaların bir an önce başarılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

