CHP’li Gümüş, Oymaağaç Sanayi Sitesi’ndeki çöp ve asfalt sorununu meclis gündemine taşıdı

Gümüş, yolladın da stabilize olduğunu belirterek, “Oraya çöp konteynırları alınsa ve konulsa çöplerin hijyenik bir şekilde toplanması sağlansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ayrıca yollar stabilize, asfaltlama noktasında en iyi belediyelerden olduğumuzu daha önceki meclis toplantılarımızda Sayın Başkanımız ifade etmişti, o stabilize yolların bir an önce asfaltlanması, oradaki vatandaşların ve esnafın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, 13 asıl 4 ek olmak üzere toplam 17 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

‘KURBAN BAYRAMI’NDA KONTROLLÜ ŞEKİLDE TEDBİRLER ALINMALI’

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, mecliste yaptığı konuşmada Kurban Bayramında toplum sağlığı adına önlemlerin en sıkı şekilde alınmasını talep ettiklerini belirterek, “Kurban Bayramı'nın önemi dinimizin açısından hepinizce malumdur. Kurban Bayramı'nda geçmiş zamanlardan görüntüler kamuoyunda zaman zaman yansıyor; Kurban Bayramı'nın Kocasinan ilçemizde böyle huzurlu bir şekilde, sağlık ve sıhhatli bir şekilde geçmesi için kurban alanlarının hijyenik, temiz tutulması ve buralarda kesimlerin dini usullere göre yapılıp yapılmadığının kontrolleri, hijyene dikkat edilmesi ve toplum sağlığı çok önemli. Toplum sağlığına dikkat edilmesi, kesilen hayvanların atıklarının çevreye zarar vermemesi için belediyemizce gerekli tedbirlerin ve önlemlerin en sıkı şekilde, kontrollü bir şekilde alınmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

‘OYMAAĞAÇ SANAYİ SİTESİ’NDE ÇÖP VE ASFALT SORUNU VAR’

Oymaağaç Mahallesi Sanayi Sitesi’nde çöplerin boş alanlara atıldığını, yolların da stabilize olduğunu belirterek meclis kürsüsünden mağduriyetin giderilmesi adına konuşan Gümüş şunları söyledi: “Oymaağaç Mahallesi Sanayi Sitesinde sanayi esnafı mağdur durumda, çöpler alınmıyor. Oraya çöp konteynırları alınsa ve konulsa çöplerin hijyenik bir şekilde toplanması sağlansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ayrıca yollar stabilize, asfaltlama noktasında en iyi belediyelerden olduğumuzu daha önceki meclis toplantılarımızda Sayın Başkanımız ifade etmişti, o stabilize yolların bir an önce asfaltlanması, oradaki vatandaşların ve esnafın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Orada ticaret yapılıyor, insanlar gerçekten de çok mağdur ki orada hem bir çevre kirliliği var, hem bir çöplerin alınmaması var, hem de orada esnafların ciddi anlamda mağduriyeti var.”