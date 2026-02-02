CHP'li Gümüş, 'Sınırları ve miktarı belirli olmayan yetki devri hukuka aykırıdır'

Kocasinan Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapılan toplantıda, gündemde bulunan 15 madde görüşüldü.

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş; 5. Gündem maddesinde yer alan “Yunus Emre Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait, tapu kayıtlarında Sümer Mahallesi 7779 ada 2 ve 8 parselde bulunan bağımsız bölümlerin, kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmesine istinaden yüklenici firmaya devrinin yapılabilmesi ve bunların haricinde belediyemize ait olacak bağımsız bölümlerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile takas edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi” ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gündemimizin 5. maddesinde yer alan, Yunus Emre Mahallesi kentsel dönüşüm süreciyle ilgili Belediye Encümeni’ne talep edilen geniş ve ucu açık yetki devri, yerel yönetim ilkelerimiz ve hukuk düzenimiz açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Bu maddeye neden itiraz ettiğimizi ve neden kaygı duyduğumuzu, hukuki, mali ve teknik gerekçeleriyle kayda geçirmek isterim: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi, taşınmazların satışı, takası ve tahsisi yetkisini münhasıran Meclis’e vermiştir. Maddede talep edilen; hangi taşınmazın, hangi bedelle ve hangi oranda devredileceğinin belirtilmediği bu “genel yetki”, meclisin iradesini işlevsiz kılmaktadır. Yargı içtihatları açıkça göstermektedir ki; konusu, sınırları ve miktarı belirli olmayan yetki devri hukuka aykırıdır. Belediye mülkiyetindeki değerli arsaların “Kat Karşılığı” veya “Trampa” usulüyle devredilmesinde, belediyenin alacağı payın ne olacağı, mülklerimizin gerçek piyasa değerinin altında kalıp kalmayacağı bu metinde tamamen belirsizdir. Şeffaf bir denetimden uzak, kapalı kapılar ardında yürütülecek süreçler, doğrudan kamu zararı doğurma riski taşımaktadır. Halkın emaneti olan arsaların kaderini denetim dışına çıkarmak, mali disiplinle bağdaşmaz. Kentsel dönüşüm sadece bina inşası değil, bir kentin geleceğini kurgulamaktır. Meclis, hangi alanın kamu elinde kalacağını, hangisinin takasa gireceğini teknik raporlar eşliğinde değerlendirmek zorundadır. Bu madde ile şehircilik ilkeleri, denetimi mümkün olmayan idari kararların takdirine terk edilmektedir. Sonuç olarak; Denetlenebilir olmayan, sınırları çizilmemiş ve meclisin yetkisini baypas eden bu düzenleme, şeffaf yönetim anlayışımıza temelden aykırıdır. Kamu yararının korunması ve yasal yetki devri sınırlarının aşılmaması adına, bu yetki devrinin somutlaştırılması ve denetim mekanizmalarının korunması şarttır. Bu nedenle bu maddeye ret oyu verilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.