CHP'li Gümüş'ten Oymaağaç Sanayi Sitesi'nde çöp tepkisi: 'Esnafın çöpü alınmıyor, çevre kirliliği artıyor'

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, Oymaağaç Mahallesi Sanayi Sitesi’nde çöplerin boş araziye atılarak yakılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından bölgeyi yerinde inceledi. Gümüş, hem çevre kirliliğine hem de esnafın mağduriyetine dikkat çekerek belediyeye acil çözüm çağrısında bulundu. Gümüş: “Sosyal medyada çöp yakma olayıyla ilgili Oymaağaç Mahallesi sanayi sitesindeki çöp yakma olayını yerinde tespit için buraya gelmiş bulunmaktayız. Vatandaşın ve esnafın şikayetleri haklı. Her taraf çöp. Burada sanayi sitesindeki esnafın ve sanayicilerin çöpü alınmamakta. Bunlardan dolayı da esnaf çok mağdur durumda. Ayrıca esnafın yolu, sanayi sitesinin yolu şu anda stabilize yol. Buranın da bir an önce asfaltlanıp bu sanayi sitesine ulaşımın sağlanması gerekir. Bu çöp olayıyla ilgili şu anda gördüğünüz gibi çok sağlıksız bir durum. Bu sağlıksız bir durum hem çevre kirliliğine sebep olmakta hem de insanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Belediyemizden acilen bu sağlıksız ve çevre kirliliğine bir önlem getirilmesini ve belediye başkanımızı da buralara davet ediyorum. Gelsin burada yerinde incelemelerde bulunarak buraya bir an önce çözüm getirmesini istiyoruz, talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.