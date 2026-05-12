CHP'li Gümüş'ten partilerinden ayrılanlara 'şerefli vatandaş' uyarısı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

CHP'li Gümüş, “Bizim esas değer verdiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, "Bugün, bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler; halkın güvenine ihanet edebilir, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır" dedi.

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, son günlerde partilerinden ayrılan isimlerle ilgili olarak eleştirilerde bulundu.

CHP'li Gümüş paylaşımında, "Çıktığımız bu yolda en büyük destekçimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş yol arkadaşlarımız ve bu ülkenin aydınlık geleceğine her daim destek veren, oylarına talip olduğumuz halkımızdır. Bugün, bu şerefli halkımızın partimize ve davamıza olan inancıyla yetki verdiği bazı isimler; halkın güvenine ihanet edebilir, dava arkadaşlarını yarı yolda bırakabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bizim esas değer verdiğimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli vatandaşlarıdır. Bizi satanları ikna edip saf değiştirebilirsiniz; fakat şerefli vatandaşlarımızın vicdanını, inancını ve oyunu satın alamazsınız. Vatandaşın oyunu zorla gasp edemezsiniz. Eğer vatandaşın desteğini kazanmak istiyorsanız; onların refahını yükseltmeli, maddi ve manevi kaygılarına çözüm üretmeli, eğitimin ve adaletin kusursuz işlediği, insan haklarının ve insan hayatının değer gördüğü bir ülke inşa etmelisiniz. Mevcut tabloya baktığımızda ise bunu başarmalarının mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle bizler; vatandaşlarımızın desteğiyle, ülkemizin her bir ferdinin umut yolunda yanında olmaya, çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Yine seçimler kazanacağız, yine başarılar elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.