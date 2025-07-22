CHP'li Gümüş'ten Pazar Yerlerine Sert Eleştiriler
CHP Kocasinan Meclis Üyesi Zeki Gümüş, pazar yerlerindeki sorunlara dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Gümüş, pazar yerlerini ziyaret ettiklerini belirterek, 'Öyle bir pazar yeri olamaz, güneş içeriye olduğu gibi vuruyor. Pazarcının ürünleri mahvoluyor, ikinci bir şemsiye açmışlar güneşten korunmak için' dedi.
Altyapı sorunlarına da değinen Gümüş, “Vatandaş alışveriş yaparken düşse zarar görür. Çukurlar var, kaldırım taşları kötü durumda” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kıyafet satan pazarcıların güneşten korumak için üstlerini örtmek zorunda kaldığını vurgulayan Gümüş, “Yaz ayına göre bir pazar yeri yapılmamış, bunlar pazar yeri yapmayı galiba bilmiyorlar” şeklinde konuştu.
Gümüş’ün bu eleştirileri, pazar yerlerinin iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.