CHP'li Gümüş'ten Pazar Yerlerine Sert Eleştiriler

Altyapı sorunlarına da değinen Gümüş, “Vatandaş alışveriş yaparken düşse zarar görür. Çukurlar var, kaldırım taşları kötü durumda” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kıyafet satan pazarcıların güneşten korumak için üstlerini örtmek zorunda kaldığını vurgulayan Gümüş, “Yaz ayına göre bir pazar yeri yapılmamış, bunlar pazar yeri yapmayı galiba bilmiyorlar” şeklinde konuştu.

Gümüş’ün bu eleştirileri, pazar yerlerinin iyileştirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.