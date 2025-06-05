CHP’li Gümüş’ten yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu’na özgürlük çağrısı

CHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş’ün öncülüğünde, CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda Ekrem İmamoğlu için bir etkinlik düzenlendi. İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Can Güneş’in de katıldığı etkinlikte, hak, hukuk adalet ve özgürlük taleplerini simgeleyen tişört partinin gençlik kollarında kullanılmak üzere dağıtıldı. Sahalarda kullanılmak üzere hazırlanan tişörtlerin üzerinde;

“Hukuk yükselir, vicdan seslenir;

Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için kaç bayram beklenir?”, “Hukuk yükselir, vicdan seslenir; Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için millet iradesine saygı beklenir” ifadeleri yer aldı.

CHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş: “Bu mücadele hukukun üstünlüğü, demokrasinin korunması ve Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü içindir, Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuştuğu ve Kurban Bayramı’nı ailesiyle birlikte kutladığı günleri görmek için bu sesi her yerde duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.