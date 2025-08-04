CHP'li Gümüş, 'Vatandaşa daha uygun kiralayabileceği düğün salonları sunmalıyız'

Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü. CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş, 7. Maddede bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait Ziyagökalp Mahallesi’nde düğün salonu nitelikli taşınmazın, vadeli satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi ile ilgili maddeye itiraz ederek, “Yaz aylarında vatandaşın evlatlarını evlendirecek düğün salonlarına ihtiyacı var. Belediye olarak düğün salonlarını çoğaltmamız gerekirken ki bu mahallede de salona ihtiyaç var. Vatandaşa daha uygun şartlarda kiralayabileceği düğün salonlarını çoğaltırsak güzel olur. Satılmasından ziyade mülkiyeti bizde kalarak, sayısını çoğaltıp vatandaşın hizmetine ucuz kiralama suretiyle sunmayı öneriyorum” diye konuştu.