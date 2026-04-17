CHP'li Keskin'den Partililere Uyarı: Sosyal Medya Tartışmaları Partiye Zarar Veriyor
CHP Kayseri eski İl Başkanı Feyzullah Keskin, İl Başkanı Ümit Özer'in istifası üzerine sosyal medyada yaşanan bazı partili tartışmalara dikkat çekerek, tüm partilileri sorumlu davranmaya çağırdı.
Keskin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada bir süredir bazı partililerimiz arasında ki tartışmaları üzüntüyle görüyorum. Partimiz üzerinde oynanan kumpaslar, belediyelerimize ve başkanlarımıza düzenlenen komplolarla mücadele ederken bazı arkadaşların partimize zarar verecek davranışlardan uzak durmalarını rica ediyorum. Kişisel anlaşmazlıklarınızı lütfen sosyal medyada paylaşmak yerine çözmeye çalışın. Partimize zarar vermeyin" dedi.
Keskin ayrıca, partiye zarar verecek paylaşımlarda bulunanların iyi niyetli olmadığını düşündüğünü ve kendisinin bu konuda muhatap olacağını belirtti.