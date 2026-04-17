  • CHP'li Keskin'den Partililere Uyarı: Sosyal Medya Tartışmaları Partiye Zarar Veriyor

CHP Kayseri eski İl Başkanı Feyzullah Keskin, İl Başkanı Ümit Özer'in istifası üzerine sosyal medyada yaşanan bazı partili tartışmalara dikkat çekerek, tüm partilileri sorumlu davranmaya çağırdı.

Keskin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada bir süredir bazı partililerimiz arasında ki tartışmaları üzüntüyle görüyorum. Partimiz üzerinde oynanan kumpaslar, belediyelerimize ve başkanlarımıza düzenlenen komplolarla mücadele ederken bazı arkadaşların partimize zarar verecek davranışlardan uzak durmalarını rica ediyorum. Kişisel anlaşmazlıklarınızı lütfen sosyal medyada paylaşmak yerine çözmeye çalışın. Partimize zarar vermeyin" dedi.

Keskin ayrıca, partiye zarar verecek paylaşımlarda bulunanların iyi niyetli olmadığını düşündüğünü ve kendisinin bu konuda muhatap olacağını belirtti.

'Aşk Bitti Yapı Paydos' Kitabı Mostar Kitap Kahve'de Tahlil Edilecek
“Aşk Bitti Yapı Paydos” Kitabı Mostar Kitap Kahve'de Tahlil Edilecek
'Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı' tarihi Gön Han'da gerçekleşti
‘Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı’ tarihi Gön Han’da gerçekleşti
Eğitim Şehitleri için gıyabi cenaze namazı
Eğitim Şehitleri için gıyabi cenaze namazı
Bakan Kurum'a Kayseri Ziyareti
Bakan Kurum'a Kayseri Ziyareti
Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
Trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yağdı
Kayseri'de tramvayın çarptığı kadın yaya yaralandı
Kayseri’de tramvayın çarptığı kadın yaya yaralandı
