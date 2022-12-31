CHP’li Niyazi Ünalmış: “Kayseri Üniversitesi’nin mi, AKP’nin mi rektörüsün?”

CHP Milletvekili aday adayı Niyazi Ünalmış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa’nın yeni yıl kutlamasında kullandığı ‘Türkiye Yüzyılı’ görselini sert bir dille eleştirdi. Görselin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Başkanı sıfatıyla düzenlediği ‘AK Partinin Türkiye Yüzyılı Toplantısı’nda kullanıldığını söyleyen Ünalmış, “Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa’nın yeni yıl kutlamasında kullandığı ‘Türkiye Yüzyılı’ görseline bakınca, Anayasa 130/1. Maddesi’ne göre; ‘Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip’ olması gereken Kayseri Üniversitesi’nin, AKP üniversitesi; rektörünün de AKP rektörü olup olmadığı konusunda şüpheye düştüm. Zira bu görsel AKP Genel Başkanı (bu sıfatla toplantıya katılmıştı) Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim 2022 tarihinde düzenlemiş olduğu ‘AK Partinin Türkiye Yüzyılı Toplantısı’nda kullanılmış ve tanıtılmıştı” şeklinde konuştu.

‘CHP İKTİDARINDA O MAKAMLARDA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ PARTİZANLIKLARIN HESABINI VERECEKSİNİZ’

Daha önce de; Erciyes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri konserlerinin son gününde İzmir Marşını söyleyen Ersin Show sahne adını kullanan DJ’in Kayseri Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde vereceği konseri de iptal ettiğini dile getiren Ünalmış, “Daha önce de; Erciyes Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri konserlerinin son günü 04.06.2022 Cumartesi günü on binlerce öğrencinin hep bir ağızdan tek nefes İzmir Marşı söylemelerinin rahatsızlığını yaşayan sayın rektör, Ersin Show sahne adını kullanan DJ’in Kayseri Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde 9 Haziran 2022 tarihinde vereceği konseri de iptal etmişti. Şimdi soralım? Sayın Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin mi AKP’nin mi rektörüsün? Kayseri Üniversitesi gerçekten bağımsız ve bilim üreten bir üniversite mi yoksa sadece AKP iktidarı ve avenelerine hizmet üreten bir AKP Üniversitesi mi? Bir an evvel üniversiteleri ve oturduğunuz makamları gerçek ve olması gereken haline yani bilim üreten, bilimle kendisinden bahsettiren bağımsız kurumlar haline getirin. Aksi halde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında o makamlarda yapmış olduğunuz partizanlıkların hesabını vereceksiniz. Geliyor, gelmekte olan!” ifadelerini kullandı.