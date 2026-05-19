  • CHP'li Niyazi Ünalmış'tan Kızılay Üzerinden Gündeme Gelme Çabası

Kayseri'de siyasi arenada uzun süredir aktif bir kadro içinde yer alamayan ve CHP Melikgazi İlçe Başkanlığı yarışını da büyük farkla kaybeden Niyazi Ünalmış, bu kez Kızılay üzerinden gündeme gelmeye çalışıyor. Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

CHP adına korsan açıklamalar yaparak gündemde kalmaya çalışan Avukat Ünalmış, “Geçtiğimiz günlerde Kızılay Şubesi Kayseri Başkanı Cafer Beydilli’nin öncesinde paylaşıp sonrasında sehven diye açıkladığı, bu ülkenin kurucu millî değerleriyle çelişen, kadınları aşağılayan, kadınlara hakaret eden ve kadınların sosyal hayatta olmaması gerektiğini düşünen bir videoyu paylaştığını hepimiz biliyoruz. Bugün de ben bu paylaşımla ilgili açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bu paylaşımla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

Ancak Ünalmış’ın bu çıkışı, CHP’de resmi bir görevi bulunmayan ve ilçe başkanlığı yarışını kaybetmiş bir isim olarak, Kızılay üzerinden gündemde kalma arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Parti içindeki konumunu kaybetmiş olan Ünalmış’ın, kamuoyunda ses getirecek çıkışlarla yeniden görünür olmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

 

 

 

Haber Merkezi

