CHP’li Özdemir: “CHP olarak Kocasinan’da ilk yapacağımız şey; Kentsel Dönüşüm”

Özdemir, “Kayseri deprem bölgesi üzerinde yer alıyor. Ecemiş hattı Kocasinan bölgesinden geçiyor ve herhangi bir tedbir alınmadı. Tek çalışmamız gereken olay kentsel dönüşümdür. CHP olarak ilçeyi aldığımızda ilk yapmamız gereken şey Kentsel Dönüşüm olacak. 11 ilde deprem oldu ve ne kadar zorlandığımızı gördünüz” dedi.

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Özdemir, Kayseri’de deprem riski olduğunu ve kentsel dönüşüm yapılması gerektiğinden bahsetti. Özdemir, “Kayseri deprem bölgesi üzerinde yer alıyor. Ecemiş hattı Kocasinan bölgesinden geçiyor ve herhangi bir tedbir alınmadı. Açıklanan rakamlara göre 6 veya 7 şiddetinde deprem olursa 14 bin bina 450 bin civarında can kaybı riski taşıyor. Meclis üyelerimiz genelgeler verdiler. Bu bölgelerde kentsel dönüşüm yapılmalıdır. Tek çalışmamız gereken olay kentsel dönüşümdür. Belediyeler amacı halka hizmet vermektir, övünmek değil. Kocasinan’da neler yapmalıyız; CHP olarak ilçeyi aldığımızda ilk yapmamız gereken şey Kentsel Dönüşüm olacak. 11 ilde deprem oldu ve ne kadar zorlandığımızı gördünüz. Ana muhalefet, iktidar hepsi beraber çalıştı ancak 11 il olduğu için yetersiz kaldık. Genel başkanımızın da dediği gibi ‘kimse yatağa aç girmeyecek’ çünkü biz böyle bir şeyi istemeyiz” dedi.

‘SURİYELİLERİ ARTIK GÖNDEREBİLİRİZ’

Suriyeli sığınmacıların artan nüfusunun tehlike arz ettiğini belirten Özdemir, “Artık göçmenlerden çekiniyoruz. Tehlikeli olmaya başladılar. Bu ülkeden siz gideceksiniz diyorlar. Korkunç bir şekilde artan nüfusa sahip oluyorlar. Bu büyük risk taşıyor. Üreme oranları da bizimkinden çok fazla. Türkiye’de üreme oranları 1.8 iken Suriyelilerde 5.8 ve bu uçuk bir rakam. Artık Suriye’de savaş yok bayram tatiline gidiyorlar ama geri geliyorlar. Bunları artık gönderebiliriz. Savaş vardı misafir ettik ancak bu kadar yeterli” diye konuştu.