CHP'li Özdemir, 'Sosyal donatılar Kocasinan'ın her mahallesinde olmalı'

Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir, sosyal donatıların ilçedeki her mahalleye eşit şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek, 'Ekonomi seviyesi yüksek mahallelerde her şeyi yapıyoruz. Ama ekonomisi düşük mahallelerde ne yazık ki belediye olarak bunun üzerinde hiçbir çalışma yapmıyoruz. Sancaktepe, Boztepe gibi mahallelerde hiçbir sosyal proje yapılmıyor. İmarı açık değil deniyor. Doğalgaz sıkıntısı yaşıyorduk, aşamanın yarısına gelindi yarısı kaldı. Yüksek binalar yapamıyorlar, havalanı bölgesi olduğu için ama bir çalışma da yapılmıyor. Atıl bir bölge durumuna geldi mahalleler. Kocasinan'da her mahallemiz bizim için özeldir. Eğer Erciyesevler'e hizmet yapılıyorsa Sancaktepe'ye de yapılmasını istiyoruz. Boztepe'ye de yapılmasını, Ziya Gökalp'e de yapılmasını istiyoruz' dedi.

CHP Kocasinan İlçe Başkanı Barış Özdemir, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Siyasi Gündem programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Özdemir sosyal donatıların ilçedeki her mahalleye eşit şekilde açılması gerektiğini belirterek, “Ekonomi seviyesi yüksek mahallelerde her şeyi yapıyoruz. Ama ekonomisi düşük mahallelerde ne yazık ki belediye olarak bunun üzerinde hiçbir çalışma yapmıyoruz.  Sancaktepe, Boztepe gibi mahallelerde hiçbir sosyal proje yapılmıyor. İmarı açık değil deniyor. Doğalgaz sıkıntısı yaşıyorduk,  aşamanın yarısına gelindi yarısı kaldı. Yüksek binalar yapamıyorlar, havalanı bölgesi olduğu için ama bir çalışma da yapılmıyor. Atıl bir bölge durumuna geldi mahalleler. Kocasinan'da her mahallemiz bizim için özeldir. Eğer Erciyesevler’e hizmet yapılıyorsa Sancaktepe'ye de yapılmasını istiyoruz. Boztepe'ye de yapılmasını, Ziya Gökalp'e de yapılmasını istiyoruz. Kayseri’nin altyapısı sıkıntı. Önümüz kış ve yağmur, kar yağdığı zaman büyük bir altyapı sıkıntısı var. Kayseri'de ciddi derecede hava kirliliği var. Altyapı sorununu nedense çözemiyoruz. Kayseri'nin altyapısı çok iyi deniyor ama bir yağmur yağdığında insanlar görüyor. Belediye başkanları çıkıyor, altyapımızda hiçbir sıkıntımız yok diyor ama yollar tıkanıyor, çöpler tıkanıyor ve trafiği ciddi derecede sıkıntıya sokuyor. Bir çok kaza bu şekilde meydana geliyor. Altyapı sorunu çözüldüğü zaman hava kirliliği de direkt ortadan kalkacaktır” diye konuştu.

