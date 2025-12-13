CHP’li Özel; “Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’de seçimlerde belediye sayısını 4’e çıkarttıklarını ifade ederek; “Bu şehirde 35 yıldır maalesef seçimleri kazanamadık. Ama hiçbir zaman Kayseri'ye kızmadık. Kusuru Kayseri'de aramadık. Bundan sonra da aramayız. Kayseri'nin iradesini yok sayıp darbe yapmaya kalkmadık. Eksiği, kusuru kendimizde gördük. 2019 yılında Kayseri'nin hiçbir ilçesinde bir tek belediyemiz yokken son seçimlerde belediye sayımızı 4’e çıkardık. Akkışla'ya, Felahiye'ye, Pınarbaşı'na ve Sarız'a teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 4 belediye başkanımız için sizlere teşekkür ediyorum. Onları size emanet etmiştik, siz de ilçelerinize onları emanet ettiniz. Şimdi size hizmet ediyorlar. Göreceksiniz, yapılacak ilk seçimden sonra bu güzel hizmetler, Ankara'nın yüzünü güldüren, İstanbul'un yüzünü güldüren, Türkiye'de 14 büyükşehirde göğsümüzü kabartan, nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 85'ine güzel, eşit, hakça hizmeti götüren belediyecilik anlayışımız ilk seçimle birlikte ülkede iktidar olacak. Kardeşliği, eşitliği, zenginliği birileri gibi tavana değil, tabana yayacağız. Biz vergiyi tabana, refahı tavana değil, biz vergiyi tavana, refahı tabana yayacağız. Hep birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.