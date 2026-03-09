CHP'li Özer: 'Belediye şirket zararlarını Kayseri halkı ödemeye mahkum'

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nda belediye şirketlerine ait rüştan hakkı maddelerini reddettiklerini belirten CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer Belediye şirketlerinin iyi yönetilemediği ve zarar ettiğini buna ek olarak şirketlerin zararlarını Kayseri halkının ödediğini ve buna mahkum olduğunu aktardı.

Şirketlere ait rüçhan hakkı maddelerini reddettiklerini belirten CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, “Bugünkü Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye şirketlerine ait rüçhan hakkı maddelerini reddettik. Bunu reddetmemizin sebebi de daha önce defalarca kamuoyuna açıkladık; şirketlerin çok ciddi zararlar ediyor olması ve bizce çok iyi yönetilemiyor olması. Şirketleri iyi yönetemezseniz veya ciddi zararlara uğratırsanız buna bir ‘dur’ denilmesi lazım. Bunun da zamanı geldi ve geçiyor. Yıllardır söylüyoruz, anlatıyoruz; bunlara bir önlem alınmalı. Bugün de gördüğünüz gibi üç belediye şirketinin zararları ve rüçhan haklarıyla beraber bazılarında sermaye artışı. Bu sermaye artışlarının kimisi zarar kaynaklı, kimisi sermaye artırımı kaynaklı 600 milyon lirayı geçen tutarlar, neredeyse 1 milyar liraya doğru giden tutarlar var.Bunların artık son bulması gerekiyor. Şirket sermayeleriyle ilgili daha önce sizler de Sayıştay raporlarında gördünüz, haber yaptınız; sürekli uyarılar geliyor. Bugün bu üç maddeyi bundan dolayı reddettik ve buna dikkat çekmek istedik. Çünkü bu şirket zararlarını Kayseri halkı ödemeye mahkum maalesef” diye konuştu.