CHP'li Özer: “Bir dönem hor görülen meslek liseleri, ekonomik kalkınmada kritik rol üstleniyor”

CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Geleceğe Mektuplar’ programına katılarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Meslek liselerinin Türkiye’de belli bir dönem değer, önem ve niteliğinin fark edilmediğini söyleyen ve Almanya, Hollanda gibi ülkelerde çok daha önemsendiğini belirten CHP’li Özer, ülke kalkınması ve istihdam konularında meslek liselerinin önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek “Bir ülke, ekonomide belli bir noktaya geldiği takdirde sonraki süreçte estetik ve mimari kaygılar güder. Kentler planlanabilir fakat her şeyden önce geleceği, aileyi ve toplumu planlamaktır. Plan ise dayatma yoluyla değil, insanların önündeki engelleri kaldırmaktan başlar. Lise çağındaki bir insanın akademi yerine teknik liseyi tercih etmesi ülkemizde facia olarak karşılanıyordu. Almanya, Hollanda gibi ülkelerde aksine ülke kalkınmasında büyük rol oynanması adına gurur kaynağı olarak nitelendiriliyor. İlerleyen dönemde ise Türkiye’de teknik liselerin değer ve önemi anlaşıldı fakat belli bir dönem içerisinde meslek liseleri hor görüldü, üçüncü sınıf gözüyle bakıldı. Bu nedenledir ki günümüzde işçilik fiyatları çok yükseldi, çalıştıracak insan bulunamıyor. Şu anda kaynakçılık, kaportacılık, oto elektrik mekanikçilik, mimarlık, doktorluk, mühendislik kadar prestijli meslekler haline geldi. İnşaat işçilerinin güncelde kazanmış olduğu rakamlar mühendis, mimarın kazanmış olduğu rakamları dahi geçtiği oluyor. Meslek liselerinde okuyan gençlerimiz verimli çalışma ve yüksek dereceleriyle mezun oldukları takdirde iş dünyasına aranılan elemanlar haline gelecekler” şeklinde konuştu.