CHP'li Özer'den Arsa Satışı Yoluyla elediye Bütçesi Oluşturmaya Tepki

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, 44 asıl, 38 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, ”Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında 26 adet arsanın satış kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna itiraz ettik ve reddettik. Bu 26 parselin büyük çoğunluğu konut alanları, benzin istasyonu, ardından ticaret alanları var. Bütçede tasarruf yapmak yerine, daha dengeli yatırımlar yapmak yerine, arsaları var edip satıp bunlarla iş yapmaya çalışmak ve koca bir belediye bütçesini sürekli arsa satarak var etmeye çalışmak, vatandaşın cebinden çıkan çok büyük bir kayıptır. Kaybeden Kayseri halkı olacaktır” diye konuştu.