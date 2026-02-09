CHP'li Özer'den satışa çıkarılan parsellere itiraz

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin satmak istediği parseller hakkında yeterli bilgi verilmediğini belirterek açıklamlarda bulundu. CHP’li Özer, “Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda belediyenini satmak istediği parsellere Cumhuriyet Halk Partisi olarak itiraz ettik. Bu itiraz sebebi ise şu: Satıcak parselleri yazmışlar ama kaç metre, otel arsası mı, hastane arsası mı, konut arsası mı, ticaret alanı mı? Hiçbir bilgi verilmeden Büyükşehir Belediyesi tamamen açığa satış yapıyor. Bu hem açığa satıştır hem keyfi bir satıştır. Artık keyfi satışları bırakmalı, halk ve kamu yararına çalışmalıdır. Böyle ben istediğimi alırım, istediğimi satarım, canım isterse de istediğim yere harcarım modeli bitti artık” şeklinde konuştu.