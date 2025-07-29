CHP’li Özer Halk otobüslerindeki klima sıkıntısını dile getirdi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, toplu taşıma kullanan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bu konuda konuşan Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Özgür Özer, belediye halk otobüsleri havasız olduğu için şikayetlerin geldiğinini ve bu konuyla ilgili Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğünü ziyaret edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Bazı vatandaşlarımız özellikle belediye halk otobüsleri havasız olduğundan bahsediyorlar. Bu konuyla ilgili birkaç şikayet bizlere ulaştı. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu olarak önümüzdeki hafta Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü’nü ziyaret edip otobüslerin klima modernizasyonunun bir an önce tamamlanması, eğerki klima uygulama mevzuatına uyulmayan şoförler ve sürücüler varsa bunların da uyarılarak yüksek fan şeklinde klima tatbikinin sağlanması için genel müdürümüzle bir görüşme yapacağız.”

‘OTOBÜSLER SANIRIM BİR TIK GERİDE KALIYOR’

Meclis Üyesi Özer, belediye otobüslerindeki sıkıntının giderilmesi için meclise önerge vereceğini belirtti. Özer, “Önümüzdeki yıllarda devam edecek global ısınmadan dolayı artık büyük şehirlerdeki en büyük sorunlardan birisi olabiliyor. Tramvay daha modern olduğu için havalandırma sistemi çok daha güçlü. Otobüsler sanırım bir tık geride kalıyor. Özellikle eski tip diyebileceğimiz halk otobüslerinde bu ciddi bir sıkıntı. Hem koku, hem sıcaklık, hem de havasızlık var. O ortamın giderilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak hem meclise önerge vereceğiz. Hem de Ulaşım A.Ş. Genel Müdürümüzle görüşüp modernizasyon yapılmasını bir an evvel sağlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.