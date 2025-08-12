CHP'li Özer 'Klimasız otobüsler önümüzdeki sezon seferden kaldırılacak'

Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, klimasız otobüslerin önümüzdeki sene devre dışı bırakılacağını ifade etti.

CHP’li Özer, meclise sunulan önergenin sonucunda önümüzdeki sene klimasız otobüslerin yenileneceğini belirterek; “Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak bugünkü Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında meclise bir önerge sunduk. Geçen aydan beri şehrimizde devam eden, yoğun sıcaklardan dolayı halk otobüslerinde Kayseri halkı klimaların açılmadığı ya da düşük ayarda olması hakkında şikayetlerini iletmişti. Sizler de Kayseri Radar olarak bunu çok sık yayınladınız. Bugün bir önerge verdik meclis grubu olarak. Belediye Başkanı da verilen önergeyi haklı ve yerinde buldu. Önümüzdeki yıl için mutlaka klimasız otobüslerin tamamının değişme sözünü burada kendisi de verdi. Ardından bu klima yönetmeliğine uymayacak şoförlerin ikaz edilmesi ve klimanın en son ayarda kullanılması konusunda bugün bir kere daha talimat gideceğini, eğer bu talimatlara da uyulmazsa bunun bir cezai yaptırım karşısında kalınacağını söyledi. Ve yine mecliste hep beraber şu kararı da aldık; önümüzdeki yıldan itibaren eski araç filosu tamamen devre dışı bırakılacak. Klimasız otobüsler önümüzdeki sezon görevden ve seferden kaldırılacak. Bunu da halkımızın bize ulaşan taleplerini ilettik. Umuyoruz ki seneye bu sıkıntı tamamen çözülmüş olacak” ifadelerini kullandı.