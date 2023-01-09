CHP’li Özgür Özer: “Belediye şirketleri zarar ediyor”

Özer, “Zarar eden şirketlerin bir an evvel sürdürülebilir duruma geçirilmesi gerekiyor. Çünkü her sefer sermaye artırdığında belediye bir mülkünü satıp, oraya sermaye ekleyecek ya da kredi alıp ekleyecek” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 37 asıl, 25 ek toplam 62 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, iki belediye şirketinin zarar ettiğini söyledi. Ulaşım A.Ş.’nin çok ciddi zarar ettiğini dile getiren Özer, “Bugünki toplantıda iki belediye şirketinin sermaye artışlarını konuştuk. Genel müdürlerinden detaylı bilgi rica ettik. Şimdi yılda bir ya da birkaç kez sermaye artışları yapıyoruz. Özellikle bu son 3 4 yıldır iyice çoğaldı bunun sebebi ise ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum, şirketlerin yetersizleşmesi, sermayenin yetersizleşmesi ve maalesefki paramızın değersizleşmesinden kaynaklı. Bundan dolayı şirketlerin de kendi ayrı sıkıntılarından dolayı belediye şirketlerinin birçoğu sürekli zarar ediyor. Ama bugünki şirket çok önemliydi. Ulaşım A.Ş.’nin çok ciddi zararlarının olduğunu görüyoruz ve sayıştay raporlarında bahsi geçen eylem planı yapılıyor mu yapılacak mı veya yapıldıysa o konu hakkında bilgi alalım dedik genel müdürümüzün bazı açıklamaları oldu. Yakın zamanda değil ama uzun zamanlı bir eylem planı tasarladıklarından bahsetti” şeklinde konuştu.

Aynı şekilde diğer bir belediye şirketi olan KAYTUR A.Ş.’nin de zarar ettiğini belirten Özer, “Bu şirketimiz de hem ekmek üretimi hem lokanta ve kafelerin üretimini ve devamlılığını sağlayan bir şirket. Burada da kamu zararları devam etmekte. Bu zararları sayıştay raporunda eleştirileriyle ilgili bizim de görüşlerimiz ve sorularımız oldu. Bunları kendilerine yönelttik. Önemli olan bu zarar eden şirketlerin bir an evvel sürdürülebilir duruma geçirilmesi. Çünkü her sefer sermaye artırdığında belediye bir mülkünü satıp, oraya sermaye ekleyecek ya da kredi alıp ekleyecek. Çünkü gelen vergiler ve gelirler bunları döndürmüyor maalesef. Bizim de bu yönde eleştirilerimiz ve katkılarımız oldu” ifadelerini kullandı.