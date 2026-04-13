CHP’li Özgür Özer, “Belediyeler öncülüğünde kooperatif kurulmalı”

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı sonrasında konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, “Kayseri, pastırma ve sucuk endüstrisinden dolayı gerçekten Türkiye çapında et üreten, işleyen ve tüketen bir şehir. Buna rağmen hayvancılığın az desteklenmesi bizce yanlış. Bir an evvel Develi’deki Saray Çiftliği tarzında bir kooperatif kurulması kararını önerge olarak meclise sunduk” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporları hakkında konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin Akkışla’ya verdiği 40 tane koyunun yetersiz olduğunu ve belediyenin öncülüğünde kooperatif kurulmasını önerdiklerini belirtti. Özer, “Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda 2025 yılı faaliyet raporu üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşlerimizi izah ettik. Burada özellikle Akkışla ilçemizde yapılan küçükbaş hayvan yardımı ile ilgili bir madde var. Madde oldukça faydalı ama sadece 40 küçükbaş hayvan verilip bununla bir hayvancılık sorunun çözülmesi mümkün değildir. Dünyadaki en pahalı et fiyatı olan ülke maalesef ki bizim ülkemiz. Özellikle Kayseri, pastırma ve sucuk endüstrisinden dolayı gerçekten Türkiye çapında et üreten, işleyen ve tüketen bir şehir. Buna rağmen hayvancılığın az desteklenmesi bizce yanlış. Bunu da mecliste izah ettik. Bir an evvel Develi’deki Saray Çiftliği tarzında bir kooperatif kurulup belediye eliyle ucuz etin, ucuz sütün ve peynirin Kayseri halkının protein ihtiyacını karşılayacak şekilde halka hizmet etmesi ve bu bağlamda bir kooperatif kurulması kararını önerge olarak meclise sunduk” dedi.

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kasım Aydoğan ise, “Biz Akkışla’da tarım ve hayvancılık üzerine duran çiftçiyiz ve hayvancıyız. Bizim için yaylalar çok önemlidir. Biz 20 yıl önce yaylalarımıza mahzen yaptırdık. Bu mahzenler doldu, mahzenlerin haziran ayı içerisinde temizlenmesi gerekiyor. 10-15 yıldır hiç dozer çıkmadı. Hayvancılık durumuna gelirsek de biz Sivas bölgesinde hayvancılık yapıyoruz. Niye derseniz? Sivas bölgesi bizim için erken uyanan bir bölge oluyor. Kendi bölgelerimize kar nedeniyle çıkamıyoruz. Yolumuzun ve mahzenlerin bir an önce temizlenip daha iyi vaziyete getirilmesini istiyoruz. Bizim yaylalarımıza halen eşekle çıkıyoruz. Onun için yaylalarımızın daha da düzenlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.