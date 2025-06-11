CHP'li Özgür Özer Belediyelerin arsa satışını eleştirdi: 'Sat sat nereye kadar'

CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında yer alan ‘parsel satışı’ ile ilgili gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’li Özer, “Bugünkü meclis toplantımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 9 adet parsel satıyor. Hatırlarsanız geçen ay da 30'a yakın parsel satmıştı. Bugün şunu sorduk başkana; ‘belli bir proje üzerine mi satıyorsunuz, bu paralar belli acil bir şeyler mi ödenecek yoksa ya satalım, nasıl olsa bir yerlerde kullanırız’ mantığı mı diye. Tabi bu ciddiyetsiz bir satış olduğu için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna ‘Ret’ kararı verdik. Bir de şu var; ‘Sat sat nereye kadar’ Elbette ki şarjörde bu arsalarda bitecek. Yarın bir gün satacak bir şey kalmayınca, ne yapılacak çok merak ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özgür Özer ayrıca vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için de baş sağlığı dileklerinde bulunarak; “Dün vefat eden ve bugün de defnedilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek için bugün mecliste hep beraber başsağlığı dileğinde bulunduk. Belediye Başkanımız ve diğer belediye meclis üyeleri de hiçbir siyasi parti ayırt etmeden bu başsağlığı niyetinde bulundu. Bütün Manisa halkına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekanı cennet olsun değerli belediye başkanımızın” diye konuştu.