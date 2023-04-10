CHP'li Özgür Özer: 'Büyükşehir Belediyesi şirketleri ciddi zarar ediyor'

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin zarar ettiğini söyledi.

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  • 10.04.2023 18:43
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:43
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CHP'li Özgür Özer: 'Büyükşehir Belediyesi şirketleri ciddi zarar ediyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 75 asıl, 39 ek olmak üzere 114 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer de toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin maddi zararda olduğunu ifade etti. Özer, “Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak Büyükşehir Belediyesinde faaliyet raporunu oyladık, ret oyu kullandık. Bununla ilgili yaptığımız konuşmada ana gündemimiz şirketlerin zararlarıydı. Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin 183 milyon gibi eski bir borcu vardı. Bu zarar 3 katına çıkarak 445 milyon liraya yaklaşıyor. 2022 yılında ciddi şekilde zarar edilmiş, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Spor A.Ş., bir önceki yıl 4 milyon lira gibi bir zarar etmişken şimdiki zararı yaklaşık 31 milyon liradır. Ciddi oranlarda zarar artışları var ki KAYTUR A.Ş.’de daha önceki yıl 4.3 milyon gibi zarar etmişken şimdi 25 milyon liraya yaklaştı. Bunların sebeplerini irdeledik. Ekmek büfelerinin arttırılması, ekmek adetlerinin arttırılmasını ve kuyrukların son bulmasını rica ettik. Ulaşımda da madem şirket bu kadar zarar ediyor, kendinden fedakarlık ediyor o zaman kaliteli bir ulaşım hakkını da sunması gerekiyor. bunu da sunamadığını  bugün tekrar ilettik” şeklinde konuştu.

1ha

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