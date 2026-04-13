CHP’li Özgür Özer, “Büyükşehir’in gider bütçesi yüzde 33 borçla dönüyor”

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşülmesi maddesi üzerine kürsüde konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin 15 milyar liralık gider bütçesinin 5,3 milyar lirasının borçla kapatıldığını belirtti. CHP’li Özer, “Sadece belediyemiz ana gövdeden 2025 yılı içerisinde 357 milyon lira faiz ödemesi yapmış. Şu anda kısa vadeli borçların 2,4 milyar liraya geldiğini görüyoruz. Uzun vadeli borçların da 3,2 milyar liraya geldiğini görüyoruz. Geçen yıl bu rakamlar kısa vadede 1,7 milyardı, 2,4 milyara çıkmış. Ciddi bir borç artışı var. Uzun vadeli borçlar geçen yıl 2,3 milyarken, neredeyse yüzde 50 civarında artıp 3,3 milyara yakın bir rakama gelmiş. Belediyemizin 2025 yılı sonunda toplam borcu 5,6 milyar lira olarak gerçekleşmiş. Planlanan bütçe 17 milyarken, 15 milyar lira gelir bütçesi olarak tamamlanıyor, gider de buna göre ayarlanıyor ve işin garip yanı gider bütçesinin de yüzde 33’ü borçla dönüyor. 15 milyarlık bir gerçekleşmenin 5,3 milyar lirası borçla kapanıyor” şeklinde konuştu.

‘ULAŞIM A.Ş.’NİN BAŞARISIZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRÜYORUZ’

CHP’li Özer, Büyükşehir Belediyesi ALO 153 çağrı hattının 1 yılda 1 milyon 163 bin kişi tarafından arandığını ve bu aramaların 968 bininin ulaşım seferleri ile alakalı olduğunu ifade ederek, “Belediyemizin ALO 153 çağrı hattına yapılan çağrılarla ilgili açıklama var. Belediyenini hattını 1 yılda 1 milyon 163 bin kişi aramış. Bu aramaların yüzde 90’ı ulaşım seferleri sıkıntısı ile ilgili. 968 bin defa ulaşım sıkıntıları ile ilgili bu belediye aranmış. Ulaşım hep bahsediliyor ama halen çözülemedi. Vatandaş hala şikayetçi. Resmi rakamlar açıkça gösteriyor. Demek ki otobüs seferleri değişmeli, hizmet tarzı değişmeli. Ulaşım A.Ş.’nin başarısız olduğunu bir kere daha buradan net görüyoruz” sözlerini kullandı.

‘EKMEK BÜFELERİ TAMAMEN ATIL VE BAŞARISIZ’

Kent Ekmek büfelerinin güzel ürünler ürettiğini ancak satma ve pazarlama noktasında eksiklik bulunduğunu vurgulayan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, “Kent Ekmek büfeleri 55 tane olarak sıralanmış. Ben Melikgazi Meclis Üyesiyim. Sadece Melikgazi’de 58 mahalle var. Düşünün Talas, Kocasinan ve Melikgazi’yi kattığımızda büfelerin yetersiz sayıda olduğu en azından her mahallede 1 tane olması gerektiği net şekilde ortaya çıkacak. Biz CHP Meclis Grubu olarak yıllardır bunu söylüyoruz. Belediye ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerde çok farklı seçenekler var. En ucuz ekmek tipi de var. Farklı unlardan yapılmış özel ekmekler de var. Bu özel ekmekler bütün mahallelerde satılıyor. Standart sonum ekmek de bütün mahallelerde satılıyor. Bundan dolayı bir an evvel ekmek büfelerinin sayısının artırılması lazım. Özellikle 60 yaş üzeri emekliler ekmek büfelerinin önünde ekmeğin geleceği saatte sıra oluyorlar. 10 dakika sonra kimse kalmıyor. Ekmek büfeleri tamamen atıl ve başarısız şekilde devam ediyor. Halbuki güzel ürünler üretiyor ama bunu satma ve pazarlama yolunda ciddi bir eksiklik var. Ekmek büfelerinin sayısı ve satılan ekmek adetinin acilen artırılması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.