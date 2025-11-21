CHP’li Özgür Özer'den 33 milyon liralık Özel Kalem bütçesine eleştiri

CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 Yılı Mali Yılı Bütçe ve Bütçe Kararnamesi hususunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi maddesi üzerine kürsüde konuşma gerçekleştirdi. Özer, bütçelere ilişkin yaptığı açıklamada artışlarla ilgili sorular sorarak, “Geçen yılki bütçemiz 17 milyardı bu yıl yüzde 40 artışla 24 milyar liraya yükseldi. Gider bütçesi olarak. Özel kalem müdürlüğü bütçesine dikkat çekmek istiyorum 33 milyon lira. Yani bu Sayıştay tarafından da eleştirilmişti; Çünkü cumhurbaşkanı tasarruf ve tedbir önergesine uyulmuyor. Buna rağmen 33 milyona yükseltildiğini herkese ilan etmek istiyorum. Fen işleri daire başkanlığına 3 buçuk milyar bütçe ayrılmış buna Kartal Bulvarı bütçesi inşaatı dahil mi değil mi?Geçen yıl afet işleri daire başkanlığına ayrılan bütçe 2 milyondu bu yıl 1 milyon liraya indirilmiş, fazla gelmiş sanırım. İşletmeler ve iştirakler daire başkanlığı var. 2026 yılında 4 milyar olarak performe edilmiş, 2025 yılında bu 2.6 milyar liraydı. 2.6 milyardan 4 milyara yükselişte mecliste oyladığımız rüçhan hakları ve şirket zararlarını kapatmak için sermaye alt yapılarını güçlendirmek için ödediğimiz destekler var mı yok mu?Kentsel dönüşüm daire başkanlığında da 3 buçuk milyon lira bütçe ayrılmış halbuki 2025 yılı için 9.5 milyon lira ayrılmıştı bu da düşürülmüş, kentsel dönüşümde ilerliyoruz ama 3’te 1’ine inmiş bir bütçe var aklıma şu soru geliyor; sur içi kentsel dönüşüm projesinden vaz mı geçidi? Ciddi bir bütçe düşüşü var. Faiz giderleri var; Büyükşehir Belediyesi olarak 2026 yılında şirketler hariç ana gövdeden 362 milyon lira faiz gideri ödeyeceğiz, bu ortalama bir belediyenin birkaç katı bütçe. Neredeyse 3 belediye bütçesi kadar 1 yılda sadece ana gövdeden faiz ödemesi var. Diğer 15 şirket hariç bu durum” şeklinde konuştu.