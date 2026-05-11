CHP’li Özgür Özer’den muhalefere çağrı; “KASKİ’nin Denetim Kurulu’nda muhalefet partilerinden birer temsilci yer alsın”

Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nın ardından KASKİ Genel Kurulu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Özgür Özer, KASKİ’nin denetim kurulunda muhalefet partilerinden bir üye bulunması gerektiğini ifade etti.

İlçelerde yaşanan su ile ilgili sorunların gündeme gelmesinin daha kolay olacağını belirten Özgür Özer; “Bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından KASKİ Genel Kurulumuz da yapıldı. KASKİ'miz tabii ki su üretimini ve kanalizasyon kaynaklarını sağlayan bir İSKİ kuruluşu. Şehrimizde de çalışmalarını herkes takip ediyor. Özellikle ilçelerde farklı sorunlar var; kendisine bunları da ileteceğiz Sayın Genel Müdürümüzün. Bunlarla ilgili de muhalefetten eğer denetim kuruluna meclis üyesi alabilirlerse muhalefetteki olan ilçelerin problemlerini, sıkıntılarını çok rahat anlatabilir diye böyle bir ricamız vardı. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan seçimlerde de biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak mutlaka orada adaletin sağlanmasını ve mümkünse diğer partiler de dahil Cumhuriyet Halk Partisi'yle beraber diğer muhalefet partilerinden birer temsilci olmasını rica ettik" ifadelerini kullandı.