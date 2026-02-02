CHP'li Özgür Özer'den önerge, 'Vatandaş evinin altından fay hattı geçip geçmediğini görecek'

CHP Kayseri Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Melikgazi Belediye Meclisi’ne sunduğu önergeyle, Kayseri genelinde tamamlanan mikro bölgeleme çalışmalarının imar planlarına ve dijital sistemlere işlenmesini talep etti.

Melikgazi Belediye Meclisi toplantısında CHP grubu adına önerge sunan Özer, verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) üzerinden erişilebilir olması gerektiğini vurgulayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak bugün Melikgazi Belediyesi Meclis toplantısında bir önerge verdik. Bu önerge, geçen yıl yaşadığımız 6 Şubat depremleri sonrasında Kayseri’de devam eden zemin ve yer altı fay hatlarıyla ilgili "mikro bölgeleme" çalışmasının tamamlanmasına yönelikti. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre, depremden hemen sonra başlatılan bu çalışma geçtiğimiz ay tamamlanmış bulunuyor. Bu çalışmanın Kayseri’deki imar planlarını şu şekilde etkilemesi beklenmektedir: Özellikle evlerinin veya arsalarının altından fay hattı geçen vatandaşlar, bu hatların konumunu net bir şekilde görebileceklerdir. Zemini çürük veya "önlemli bölge" statüsünde olan yerlerin önlem nitelik dereceleri ve sınıfları, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) olarak adlandırılan sisteme işlenecektir. Vatandaşlar imar planlarını açtıklarında; gayrimenkullerinin altından fay hattı geçip geçmediğini veya zeminin sağlamlık durumunu doğrudan öğrenebileceklerdir. Ayrıca bu çalışma sayesinde insanlar, sahip oldukları taşınmazların zemin açısından doğru bir noktada olup olmadığını anlayacaklardır. Eğer taşınmaz sağlam bir yerde değilse veya önlemli alan içerisindeyse, hangi koşullarda ne tür önlemler alınması gerektiği ve bölgenin teknik niteliği hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu verilerin kamuoyuna duyurulması, belediyenin CBS sistemine ve imar planlarına işlenmesi gerektiğini savunuyor ve bu doğrultuda talebimizi yineliyoruz” ifadelerinde bulundu.