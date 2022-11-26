CHP’li Özgür Özer’den şehirde yarım kalan projelere eleştiri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumu dün yapıldı. Toplantıda kentle ilgili birçok konu gündeme geldi. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer de toplantıda, şehirde yapılacağına dair söz verilen ancak yarım kalan yatırımları gündeme getirdi.

Meclis toplantısı sonrası 1HA’ya değerlendirmelerde bulunan Özer, ilde birçok yatırımın bitirilemediğini öne sürdü. Belediyenin 2023 yılı bütçesiyle ilgili parti olarak teknik çalışma yaptıklarını aktaran Özer, bütçenin mantıklı kullanılmadığını kaydetti. Özer, “Bütçe her ne keder büyük görünse de bütçe büyümesinin gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Yani hizmetlerin artmayacağını anlattık” dedi.

Geçen yıl 3,3 milyar lira olan bütçenin 2023 yılı için 7 – 7,5 milyar lira olması gerektiğini belirten Özer, “Bunu da devletin yeniden değerleme oranı ve enflasyon oranı üzerinden ortaya koyuyoruz. Belediyemiz çok şey yapmaya çalışıyor, ama hiçbir yere yetişemiyor. Bunun da örneğini görüyoruz; Kentsel dönüşüm projeleri yarım, Sahabiye yarım, Suriçi projesi iptal edildi, ardından Bürüngüz Camii’nin hemen yanında yerler vardı oralarda da ciddi sıkıntılar var. Oraların inşaatları, yapan firma tarafından durduruldu. Paleontoloji Müzesi yarım, millet bahçesi yarım, bunlar hep geçen yılın veya bu yıl içerisinde bitmesi gereken yerlerdi. Birçok inşaat yarım dedik, mecliste bunları anlattık. Yani bu her yöne koşma isteği belediyemizi hiçbir yere götüremiyor” ifadelerini kullandı.

‘SAYIŞTAY RAPORU 10 GÜNDÜR VERİLMEDİ, HALKI BİLGİLENDİRMEK İSTİYORUZ’

Sayıştay raporunu talep etmesine rağmen kendisine verilmediğini söyleyen CHP’li Özer, “Mecliste ayrıca şirket bütçelerine, bilançolara girdik. Bunlar bize verilmiyor. Israrla birkaç bilgi veriliyor, bir iki toplantı yapılıyor ve 3 toplantıda hemen bu iş bırakılıyor. Bunları da bütçe ve performans görüşmelerinde izah ettik. Çünkü biz bu bilgileri aldığımızda kamuoyuyla, Kayseri halkı ile paylaşıyoruz. Bize böyle bir faydası var. Biz halka, şirketler ve belediye şu durumda demek istiyoruz ve bilgileri aktarmak istiyoruz. Özellikle bugün 3 kez söyledim, 10 gündür belediyemizden sayıştay raporlarını alamıyorum. 3 defa istememe rağmen yaklaşık 3 kurumla ilgili olan Sayıştay raporu 10 gündür halen bana verilmedi. Bunun da Kayseri halkı tarafından bilinmesini istiyorum” şeklinde konuştu.