CHP’li Özgür Özer: “Dördüncü Organize Sanayi Bölgesi nerede?”

Umuyoruz ki dördüncü Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri’ye büyük bir katkı sunacak. Engir Gölü yakınlarında, Güneşli tarafında olduğunu öğrendik ama herkesin öğrenebilmesi yatırım yapabilmesi adına bu konunun belediyede tartışılmasını, gerekirse detaylarının burada izah edilmesini rica ettik” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Eylül Ayı Meclis Toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında 1HA mikrofonlarına konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, dördüncü Organize Sanayi Bölgesi’nin Kayseri’ye büyük bir katkı sunacağını söyledi. Dördüncü OSB hakkında belediyeden bilgilendirme talep ettiklerini belirten Özer, “Kayseri’de bugün mecliste alınan kararla birlikte; kurulacak 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ne, Büyükşehir Belediyesi adına bir temsilci atadık, bu Organize Sanayi’nin nerede ve nasıl kurulacağı hakkında Kayseri halkının ve meclisin bilgilendirilmesini talep ettik. Umuyoruz ki dördüncü Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri’ye büyük bir katkı sunacak. Engir Gölü yakınlarında, Güneşli tarafında olduğunu öğrendik ama herkesin öğrenebilmesi yatırım yapabilmesi adına bu konunun belediyede tartışılmasını, gerekirse detaylarının burada izah edilmesini rica ettik. Kayseri’ye dördüncü Organize Sanayi Bölgemiz hayırlı olsun” diye konuştu.