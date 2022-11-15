CHP'li Özgür Özer: 'Erciyes'teki arsalar ucuza satılıyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısında, Erciyes/te bazı arsaların yatırım amaçlı satılması gündeme geldi. Toplantıda CHP’li üyeler satışa karşı çıktı. Neden karşı olduklarını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özer, açıkladı. Satılacak arsaların mantıklı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özer, “CHP Meclis grubu olarak uzun zamandır gayrimenkul satışlarına karşı çıkıyoruz. Şu şekilde; bunlar belediye tarafından değerlendirilebilir, normal değerlerde satılabilir ama yapılan ihalelerde görüyoruz ki yeterli katılım olmadığından çok düşük değerlerde gidiliyor. Kötü piyasada mal satmak çok doğru değil. Mantıklı bir şekilde, kentsel dönüşümden gelen daire satışları olursa bu tür şeyleri her zaman mantıklı ve makul karşılıyoruz” diye konuştu.

‘HAVA İKMAL MİLLET BAHÇESİNDE MİMARİ DEĞERLERE UYMAYAN 6 KAPI VAR’

Hava İkmal sahasına yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’yle ilgili de konuşan Özer, millet bahçesinde yapımı süren 6 kapının mimari değerlere uygun olmadığını iddia etti. Sürecin 10 yıl kadar süreceğini tahmin ettiğini söyleyen Özer, “Meclis toplantısında kentsel dönüşümle ilgili yoğun bir görüşme yaptık. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde kentsel dönüşüm yapılacağı 2 yıl önceden yayımlanmıştı. Bakıyoruz hala bir gelişme yok. Bir yandan Bürüngüz Cami’nin yanında 5 ya da 6 bina vardı onların hastane caddesine taşınacakları söylendi. Onlar için yapılan inşaatlar yarım kaldı, müteahhit işi yarım bırakıp gitmiş. Bir yandan Gültepe’de 1 yılı aşkın çalışılamayan bir müze binası var, neden duruyor neden çalışmıyor diye sorduk. Ardından Hava İkmal Millet Bahçesi’nde halkımız da görmüştür; 6 tane büyük kapı yapılıyor. Bu kapılar yerel mimari değerlere uygun değil, anormal kapılar. 1 yılda 6 kapı nasıl yapılmaz anlamıyoruz. Bu kapıların tamamlanmasıyla etrafındaki inşaatlar da tamamlanacak. Müteahhit ve malzemelerde sıkıntı varmış, sur içi kentsel dönüşümü maalesef devam ediyor ve sancılı olacak. Bu iş 10 yıla kadar uzayabilir” diye konuştu.