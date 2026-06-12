CHP’li Özgür Özer, ERÜ hastanelerindeki otopark sorununa dikkat çekti

CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, üniversite hastanelerinde yaşanan otopark sıkıntısıyla ilgili olarak, “Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında bulunan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurulma kararı alındı. O bölgede ciddi bir otopark ihtiyacı var, şu anda da sıkıntı var. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunda 13 gündem maddesi karara bağlandı.

Meclis toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Özgür Özer, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda bugün şehrimiz için çok önemli bir karar aldık. Erciyes Üniversitesi acil girişinin karşısında bulunan otopark alanında 800 yataklı yeni bir üniversite hastanesi kurulma kararı alındı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu kararı onayladık. Orada da yetkililerden, rektörümüzden ve üniversite yetkililerinden ricamız şu şekildedir. O bölgede ciddi bir otopark ihtiyacı var, şu anda da sıkıntı var. Buna dikkat çekilmesi ve otoparkın artırılmasıydı. Üniversitenin buradaki açıklamalarına göre 3-4 ayrı yerde otopark hem de yeni yapılacak hastanenin altında otopark yapılarak bu ihtiyacın sağlanacağıydı. Bunun bilgisini aldık üniversiteden ama bu hastane açıldıktan sonra o otoparkların kontrolünü yine üniversitemiz sağlayacak. Biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız. Çünkü üniversite hastanelerinde yaşanan en büyük sıkıntı otopark sıkıntısı. Bunun asla bir daha yaşanmaması için biz de meclis üyeleri olarak konunun takipçisi olacağız” dedi.