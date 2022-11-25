CHP'li Özgür Özer: 'Hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi'

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, bütçede hava kirliliği ile mücadele için yeterli ödenek ayrılmadığını söyledi.

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  • 25.11.2022 19:24
  • Güncelleme: 25.11.2022 19:24
CHP'li Özgür Özer: 'Hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi'

Özer, “Her yıl 'Hava kirliliği çok, bunu önleyeceğiz' diyorlar. Halen önleyebildikleri yok. Bütçeye koysalar da koymasalar da ciddi bir şekilde çalışılmadığı için hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi, öyle de devam ediyor” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Performans Programı ve Büyükşehir ile 16 ilçenin Bütçe ve Bütçe Kararnamesi de meclis üyelerince kabul edildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, bütçede hava kirliliği ile mücadele için yeterli ödenek ayrılmadığını söyledi. Özer, “2023 yılı belediye bütçesinde ayriyeten hava kirliliğine değindik. Eleştirimiz şuydu; bu bütçede hava kirliliği ile mücadele için yeterli ödenek ayrılmadı, zaten ayrılsaydı Kayseri bu durumda olmazdı. Her yıl 'Hava kirliliği çok, bunu önleyeceğiz' diyorlar halen önleyebildikleri yok. Bütçeye koysalar da koymasalar da ciddi bir şekilde çalışılmadığı için hava kirliliği hiçbir zaman çözülemedi, öyle de devam ediyor. Kayseri'nin lüks semtlerine bakın akşam saat 7'den 8'den sonra pencerenizin camını açamaz duruma geldiniz. Arabadan iniyorsunuz üstünüz sis ve soba dumanı kokuyor. Bu şekilde maalesef yeterli bütçe ayrılmıyor önemsenmiyor. Bu sıkıntı çözülecek denmiyor. Biz bunları da eleştirdik” şeklinde konuştu. 

‘KAYSERİ HALKI ANKARA HALKINDAN DAHA KÖTÜ DEĞİLDİR’

Bir önceki Büyükşehir Belediye Meclisinde sunmuş oldukları KASKİ ücret tarifesinde yüzde 50 indirim yapılması önergesinin atlatıldığını söyleyen Özer, “Bir önceki Büyükşehir Belediye Meclisi’nde vermiş olduğumuz KASKİ ücret tarifesinde yüzde 50 indirim yapılması önergesi resmen atlatıldı. Halkın temsilcisi olarak bizlerin bu talebi görmezden gelindi. Ankara'da hatırlarsanız Büyükşehir Belediye başkanımıza suda yüzde 50 indirim teklifi yapıldı. Meclis çoğunluğu AK Parti ile MHP'de olduğu için onlar kabul ettiler. Ardından biz de madem Ankara halkı bu hizmeti hak ediyor, Kayseri halkı da Ankara halkından daha kötü değildir, Kayseri halkı da buna laiktir diyerek suda yüzde 50 indirim talebimizi önerge haline getirmiştik. Geçen oturumda vermiştik ama bugün de gördük ki meclis başkanımız 'Önergeleri kaale almıyoruz' şeklinde bir açıklama yaptı. Hiç hoş bir tavır olmadı. İYİ Parti'nin de farklı önergesi vardı. Biz Ankara’da Mansur (Mansur Yavaş) başkanımıza yapılan zulmü eziyeti insanların duyması görmesi için ve Kayseri halkının da Ankara halkı gibi yüzde 50 su indiriminden faydalanabilmesi için önergemizi verdik. Her zaman şehrin sorunlarını yakından takipçi olacağız” ifadelerini kullandı.

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