CHP'li Özgür Özer 'Havacılık Lisesi'nin önünde çok ciddi kazalar meydana geliyor, hız kesici bariyerler ve engeller yapılmalı'

CHP Melikgazi Belediyesi Meclis üyesi Özgür Özer, Havacılık Lisesi'nin önünde yer alan kavşakla ilgili bir sorunu meclis gündemine taşıdı. CHP’li Özer, Esenyurt ve Erenköy mahallelerinin birleştiği noktada yer alan kavşakta ciddi kazaların yaşandığını ve belediye olarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Melikgazi Belediyesi meclis toplantısı sonrası konuşan Özgür Özer; “Melikgazi Belediyesi meclis toplantısında bugün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak Esenyurt ve Erenköy mahallelerinin birleştiği noktada belediyemiz tarafından yapılan Havacılık Lisesi'nin önündeki kavşakla ilgili söz aldık. Kavşakta son 3 aydır çok ciddi kazalar meydana geliyor. Günlük en az birkaç kaza meydana geliyor. Oralara hız kesici bariyerlerin ve engellerin yapılması için bugün Melikgazi Meclisi'nde söz aldık. Ardından Melikgazi Belediyesi olarak da Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazılıp oralarda hız düşüklüğünün sağlanmasını, engel ve bariyerler marifetiyle de kavşağın daha kontrollü, kazasız ve güvenli bir hale getirilmesi konusunu ele aldık” ifadelerini kullandı.