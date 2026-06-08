CHP’li Özgür Özer, “Havacılık Lisesi önündeki yola EDS talep ediyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Havacılık Lisesi'nin önünde yer alan kavşakta ciddi kazaların yaşandığını belirterek, “Onun önlenmesi için o noktaya mutlaka bir EDS sistemlerinin kurulmasını ilettik. Halkımızdan bu yönde yoğun talep var. Çünkü oradaki kaza riskini azaltmamız gerekiyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Esenyurt ve Erenköy mahallelerinin birleştiği noktada yer alan kavşakta ciddi kazaların yaşandığını belirtti.

Kazaların önlenmesi için bu bölgeye EDS talebinde bulunduklarını ifade eden Özer, “Esenyurt bölgesinde özellikle yeni açılan havacılık lisesi önünde çok sayıda kaza olmaktadır. Hepimiz sosyal medyadan da görüyoruz ki bu kavşakta bir sıkıntı var. Erciyes Üniversitesi’nin önünden gelen yol Esenyurt’a kadar çıkıyor. Çok geniş ve güzel bir yol açıldı ama o bulvarda gelen araçlar 100 kilometre ve üzerinde hareket ediyorlar. Hava İkmal Millet Bahçesi önünden yola çıkan araçlarda orada bir sıkıntı yaşadığında günde en az 2-3 kaza oluyor. Onun önlenmesi için o noktaya mutlaka bir EDS sistemlerinin kurulmasını ilettik. Halkımızdan bu yönde yoğun talep var. Çünkü oradaki kaza riskini azaltmamız gerekiyor” dedi.