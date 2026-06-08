CHP'li Özgür Özer, 'İçme suyu dolum tesisini KASKİ yapıp Kayseri halkı kazanmalıydı'

CHP’li Özgür Özer, “İçme suyu tesisini KASKİ yapıp Kayseri halkı kazanmalıydı”



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne yakın bir bölgede kurulacak olan içme suyu tesisinin belediyeye bağlı KASKİ tarafından yapılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’nin her yerinde uçakta, havaalanlarında, otobüslerde, marketlerde her yerde içme suyu paketli olarak satılıyor. Kayseri’nin böyle bir değeri varken neden KASKİ ve Kayseri halkı kazanmıyor diye bu şekilde itirazımız vardı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne yakın bir bölgede kurulacak olan içme suyu tesisinin belediyeye bağlı KASKİ tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Özer konuyla ilgili olarak, “Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne yakın bir alanda içme suyu tesisi ile ilgili bir karar vardı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak bu karara şöyle itiraz ettik. Şehir merkezinde kullanılan içme suyu madem kullanılabilir ve paketlenebilir bir şekilde buraya bir tesis yapılacak bu suyu neden KASKİ yapmıyor. Türkiye’nin her yerinde uçakta, havaalanlarında, otobüslerde, marketlerde her yerde içme suyu paketli olarak satılıyor. Kayseri’nin böyle bir değeri varken neden KASKİ ve Kayseri halkı kazanmıyor diye bu şekilde itirazımız vardı. Bugün belediyede su kaynağının özel şirket tarafından işletilmesi yönünde karar alındı. Biz CHP grubu olarak bu karara karşı çıktık” ifadelerini kullandı.