CHP’li Özgür Özer, KAYMEK'in iki yıllık zararını eleştirdi⁠⁠⁠⁠⁠⁠

CHP’li Özgür Özer, “KAYMEK 2024 yılında 85 milyon TL, 2025’de 195 milyon TL zarar etmiş”

Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 Yılı Faaliyet Raporları hakkında konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, “KAYMEK 2024 yılında 85 milyon TL zarar etmişken, 2025 yılında 195 milyon TL zarar etmiş. Şimdi ben şunu anlamakta zorlanıyorum. KAYMEK adlı şirket nasıl 85 milyon TL zarardan, 195 milyon TL zarara yükselir. İyi mi yönetilemiyor, tasarruf tedbiri mi alınamıyor ya da faaliyet dışı bir şeyler mi yapıyor. Ya da gereksiz harcamalar mı var? Bunlarla ilgili gerçekten ciddi bir çalışmanın yapılması şart” dedi.

CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşülmesi maddesi üzerine kürsüde konuşma gerçekleştirdi.

KAYMEK’in 2024 yılında 85 milyon TL zarar etmişken, 2025 yılında 195 milyon TL zarar ettiğini belirten Özer, şirketlerin ve iştiraklerin belediye meclisine gelip bilançoları hakkında bilgilendirme yapması gerektiği ifade ederek, “KAYMEK 2024 yılında 85 milyon TL zarar etmişken, 2025 yılında 195 milyon TL zarar etmiş. Şimdi ben şunu anlamakta zorlanıyorum. KAYMEK adlı şirket nasıl 85 milyon TL zarardan, 195 milyon TL zarara yükselir. İyi mi yönetilemiyor, tasarruf tedbiri mi alınamıyor ya da faaliyet dışı bir şeyler mi yapıyor. Ya da gereksiz harcamalar mı var? Bunlarla ilgili gerçekten ciddi bir çalışmanın yapılması şart. Hemen altında Ulaşım A.Ş. var. 2024 yılında 778 Milyon TL zarar etmişken, 2025 yılında zararını azaltarak 597 milyon TL seviyesine getirmiş. Buradan bir kez daha belediye başkanımızdan da ricamız diğer şirketlerinde hem iştiraklerin, tam sahibi olduğumuz sahip şirketlerinin mutlaka bu meclise gelip hem bilançoları üzerinde hem de faaliyetleri üzerinde bilgilendirme çalışması yapmasını önemli buluyoruz” dedi.

“BELEDİYELER ÖNCÜLÜĞÜNDE KOOPERATİF KURULMALI”

CHP’li Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin Akkışla’ya verdiği 40 tane koyunun yetersiz olduğunu ve belediyenin öncülüğünde kooperatif kurulmasını önerdiklerini söyleyerek, “Akkışla’ya 40 tane koyun verildiğinden bahsediliyor, 39 koyun 1 koç şeklinde belirtirmiş. Şimdi yapılan iş çok doğru ama sayı yetersiz. Sadece 40 koyun, bunlarda 4 aileye verilmiş. Şimdi dönüp bakıyoruz. Dünyada en pahalı et fiyatı Türkiye’de. Hele Kayseri gibi et endüstrisinin, pastırmanın, sucuğun çok çok ilerlediği hatta geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir belge alındı. Böyle bir orijinallik belgesi alınan toplumda en azından et ve süt üretimi, protein üretiminin başarılı olması lazım. Büyükşehir’in de buna destek vermesi lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şunu öneriyoruz. Bu daha önce farklı belediyelerde yapıldı, Kayseri’de bunu yapabilir. Bu Develi’de bulunan Sarayçiftliği gibi belediyenin öncülüğünde kooperatif kurulmalı. Kayseri halkına uygun fiyattan et ve süt ürünleri verilmelidir. Belediye de bunu sübvanse etmeli diye düşünüyorum. Bugün Akkışla’ya vereceğimiz 40 koyun, yarın başka bir yere verilecek 50 koyun et üretimini desteklemeyi sağlar ama çok yetersiz ve düşük düzeyde kalır. Et üreten bir Kayseri neden dünyadan çok yüksek bir fiyata et yesin” şeklinde konuştu.

“FOSİL MÜZESİNİ BEKLEYE BEKLEYE HEPİMİZ FOSİL OLACAĞIZ”

CHP’li Özgür Özer, pandemi döneminden beri fosil müzesinin açılmasını beklediklerini de belirterek, “Yıllardır açılmasını beklediğimiz müzelerimiz var. Bugün yine Kaniş Karum müzesiyle ilgili Kültepe müzesi var. Fosil müzesi var ki, bu gidişle bekleye bekleye biz de fosil olacağız. 4-5 yıldır sanırım pandemi döneminde bir sıkıntı oldu. Halen daha bir fosil müzesini açamadık. Hepimiz bu gidişle fosil olacağız gibi duruyor” ifadelerini kullandı.