CHP'li Özgür Özer, 'Kayseri hakkını alacaktır'

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Kayseri'ye yıllardır devlet yatırımı yapılmadığını, var olan yatırımların ise yarım kaldığını iddia etti.

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  • 09.05.2023 17:32
  • Güncelleme: 09.05.2023 17:32
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CHP'li Özgür Özer, 'Kayseri hakkını alacaktır'

Özer, “Yatırımların tamamı millet ittifakı yönetimiyle beraber, yeni iktidarla birlikte Kayseri’ye yakışır bir şekilde tamamlanacaktır. Kayseri’de de Türkiye’de de güven, dostluk ve dayanışma kesinlikle kazanacaktır. Nihayetinde Kayseri hakkını alacak, yıllardır devletten yeterli desteği ve teşviki alamayan Kayseri, Millet ittifakı ile beraber hakkını alacak” dedi. 


Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı grubu olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarını söyledi. Seçimler için teşkilat olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Özer, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı grubu olarak Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımızı biliyoruz. Bu uğurda da teşkilat olarak çalışmaya devam ediyoruz. Millet ittifakı Türkiye’nin her yanında, bütün illerde ciddi bir heyecan yarattı. Bütün partililerden ciddi bir destek var. Kazanacağımızı da biliyoruz. Ardından da Kayseri’ye çok iyi bir şekilde hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Kayseri’ye yıllardır devlet yatırımı yapılmadığını, var olan yatırımların ise yarım kaldığını söyleyen Özer, “Dikkat ederseniz Kayseri’de yıllardır devlet yatırımı yok, var olan yatırımlarda zaten yarım kaldı. Havaalanı bunun bir örneği, otobanın olmaması ayrı bir örnek. Tramvay hattının çok ağır ve yavaş yavaş yapılması, millet bahçesinin yarım kalması, birçok müzenin terk edilmiş ve yarım inşaatları Kayseri halkını gerçekten öfkelendiriyor, sinirlendiriyor. Kartal kavşağı da bunlardan birisi. Bu yatırımların tamamı millet ittifakı yönetimiyle beraber, yeni iktidarla birlikte Kayseri’ye yakışır bir şekilde tamamlanacaktır. Kayseri’de de Türkiye’de de güven, dostluk ve dayanışma kesinlikle kazanacaktır. Nihayetinde Kayseri hakkını alacak, yıllardır devletten yeterli desteği ve teşviki alamayan Kayseri Millet ittifakı ile beraber hakkını alacak” ifadelerini kullandı.

1ha

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