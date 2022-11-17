CHP'li Özgür Özer: 'Kek yiyip, takla atacak mıyız?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapımı tamamlanmayan 6 kapıyı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında gündeme getirdi. Hiçbir mimari kültürü ve işçiliği olmayan 6 kapının 1 yılı aşkın süredir neden tamamlanmadığını soran Özer, “Devlet bütçesi Kayseri’de birçok eksik varken neden buraya harcanıyor?” dedi. Kayseri’nin daha önemli yatırım ihtiyaçları olduğunu dile getiren Özer, “Kayseri halkı kek yesin takla atsın diye yapılan Hava İkmal Millet Bahçesi (RTE Millet Bahçesi) henüz bu durumda 6 tane Türk ve Kayseri mimari kültürüne uymayan kapının 1 yılı aşkın süredir hala bitirilemediğini görüyoruz. Belediye meclisinde bu konuyu da sorguladık. Bir de Kayseri’nin daha önemli sorunları varken hem devlet bütçesinin hem de belediye bütçesinin buralara harcanması bizce çok gereksiz. Sizler de görüyorsunuz henüz inşaat çalışmaları tamamlanmadı” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ BU KADAR ZENGİN Mİ?’

Kayseri’nin birçok eksiği varken işçiliği, mimari kültürü olmayan 6 kapıya neden bu kadar para harcandığını soran CHP’li Özer, “Bunlar aslında sadece 6 tane basit, taş kaplama kapı. Çok ince mimari işçilik yok, detay yok, herhangi bir figür yok. Ona rağmen 1 yılı aşkın süredir bitirilemedi. Biz mecliste Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları sorguluyoruz. Bir de Kayseri’nin otobanı yok, doğru düzgün havaalanı, terminal binası yok. Birçok şeyi eksik. Hızlı tren yapacağını söylüyor, hala yapılmadı. Bunlar benim saydığım örnekler. Sizler bunları çoğaltabilirsiniz. Birçok eksik varken sadece kek yenip takla atılacak bir mekâna bunca parayı hem devletin parasını hem de Kayseri Büyükşehir Belediyesinin parasını neden harcıyoruz? Kayseri bu kadar zengin mi? Bunu sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.