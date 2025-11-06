CHP'li Özgür Özer, 'Sayıştay Raporu' üzerinden belediyeleri eleştirdi

CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılına ait Sayıştay’ın mali raporunun ‘Tasarruf Tedbirleri’ne uymaması ile ilgili yaptığı değerlendirmede; Belediye’ye bağlı şirketlerin SGK borçlarının, zamanında ödenmediği için faizle zarara uğradığını söyleyerek, “Sayıştay raporları açıklandı. Dün itibariyle elimize ulaştı. 2024 yılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bazı bulgular var. Hatırlarsanız biz altı yıldır Meclis'te de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak bunları izah ediyoruz, hatırlatıyoruz. Özellikle Belediye'ye bağlı şirketlerin vergi ve SGK'larını zamanında ödemediği ve bunların da zamanında ödenmeyince işleyen faizler dolayısıyla şirketlerin ekstra zarara uğradığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanamadığı çok net bir ibareyle belli. Belediyeler zaman zaman cami, okul gibi bu tarz şeyleri vergi ve SSK borçlarına saydırıyorlar. Belki kendileri açısından olumlu ama şirket bilançolarına dönüp baktığımızda geç ödenen, aylarca faiz işlenen sigorta ve vergi borçları yükselerek kamu kaynağından, hizmetten çalınmış oluyor. Devletin farklı bir kurumuna aktarılmış oluyor. Burada şirketler de zarara uğruyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de zarara uğruyor” açıklamalarında bulundu.

CHP’li Özgür Özer, tasarruf tedbirlerine riayet edilmediğini, faaliyet raporlarında bilgilerin eksik olduğunu ve şirketlere yönelik bazı bilgilerin detaylı verilmediğini ifade ederek, “Tasarruf tedbirlerine riayet edilmediği de çok net bir şekilde açıklandı. Tören ve karşılama giderlerine ayrılan paranın çok yüksek oluşu yine kamu hazinesine ciddi şekilde zarar veriyor. Cumhurbaşkanlığı bütün belediyelere bunu gönderiyor, herkes tedbirini alsın, tasarrufları uygulayın diyor ama tabi ki bu hangi belediyelerde ne kadar uygulanıyor bunlara bakmak lazım. Sayıştay raporlarına hep birlikte halk olarak bakmalıyız ve bunlara da dikkat etmeliyiz. Bir de hatırlarsanız geçen yılın, 2024 yılının bahar aylarındaki faaliyet raporu konuşmamızda da izah etmiştik. Özellikle faaliyet raporunda bilgilerin eksik olduğu, şirketlere yönelik bazı bilgilerin detaylı verilmediği, sadece bir cümleyle kar zarar verilerek geçilmesinin yanlış ve eksik olduğunu söylemiştik. Dikkat ederseniz Sayıştay da bu raporunda bizleri onaylıyor ve şirketlere ait faaliyet raporlarının da faaliyet raporlarına eklenmesi ve fazlaca bilgi sunulması gerektiğini çok net bir şekilde iletiyor. Yıllardır yine Meclis'te söylediğimiz, sizin de defalarca kamuya, insanlara duyurduğunuz gibi elektrik şirketine ait bilançoların ve yapılan birçok işlemin de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılması, onaylanması ve Meclis'e ve halka izah edilmesi gerektiğini de daha önce vurgulamıştık. Buradan bu sonucu da çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.