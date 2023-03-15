CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

 Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, kent genelinde yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

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  • 15.03.2023 17:21
  • Güncelleme: 15.03.2023 17:21
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CHP'li Özgür Özer: 'Şehrimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışacağız'

Yapılarda asma katın yapılmaması tavsiyesinde bulunan Özer, “Şehrimizi depreme karşı daha güvenli hale getirmek için el birliğiyle çalışacağız” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı 2’nci oturumu gerçekleşti. Toplantı sonrası deprem gündemini değerlendiren CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, kentte yapıların denetlenmesi ve zayıf olanların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu konuda Büyükşehir Meclisi’ne tavsiyeler sunduklarını belirten Özer, ‘2 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde imar komisyonu toplandı; depremde yapıların davranışlarını inceledikten sonra yapıların daha düzenli, yıkılmaz ve güçlü hale getirecek bazı kararlar aldılar. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında da bu kararların daha farklı, Kayseri’ye uygun olanlarının alınmasını CHP meclis grubu olarak rica ettik. Yaklaşık 1 ay önce mecliste yaptığım konuşmada da 12-13 madde saymıştım; Kayseri’de yapılırsa, binalar artık daha sağlam olur ve yeni yapılarda en azından deprem riskini sıfırlamış oluruz şeklindeydi. Şu anın yeni yapıları ilerinin eski yapıları haline geleceği için artık bir noktadan başlamak gerekiyor ve yaklaşık 2 hafta kadar önce de Melikgazi Belediyesi’nde aynı teklifimi yinelemiştim. Orada da bir komisyon kurulması kararı alındı. Bu komisyona biz; özellikle asma katın tamamen iptal edilmesi, bazı yüksek yapılarda bodrum kat sayılarının arttırılması, tehlike arz edecek şekilde olan konsolların statik açıdan daha güçlendirilebilmesine imkan verilmesi ya da tamamen iptal edilmesi gibi katkılar yaptık. Bu yöndeki kararların da Büyükşehir Belediyesi’nde alınması 16 ilçede bu kararların geçerli olması anlamına gelir. Bu yönde bir talebimiz oldu ve oluşturulacak teknik gruba mutlaka oda başkanlarının konuyla ilgili davet edilmesi, teknik bir inceleme komisyonu olması yönünde tavsiyemiz oldu. Zannediyorum önümüzdeki haftalardan itibaren bu şekilde çalışmaya başlayacağız. Şehrimizi depreme daha güvenli hale getirmek için el birliğiyle çalışacağız” şeklinde konuştu.

1ha

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