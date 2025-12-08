CHP'li Özgür Özer, 'Şirketlerin bilançoları meclise gelmeli, vatandaşla paylaşılmalı'

KAYSERİ (1HA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, "Şirketler ne kadar zarar ediyor, ne kadar kar ediyor ya da bilançolarında farklı senaryolar var mı? Bunların tamamen şeffaf olması ve bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak özellikle bu konuya değinmiştik. Geçen ayki bütçe görüşmelerinde de aynı konuda ısrarcı olmuştuk. Kesinlikle Elektrik Şirketi de dahil olmak üzere bütün ortak olduğumuz şirketlerin bilançoları, kar zarar durumları ve tabloları mutlaka meclise gelmeli, hem Kayseri halkıyla hem de meclisle paylaşılmalı” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 63 asıl ve 28 ek olmak üzere toplam 91 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, şirketlerin kar zarar durumlarının meclise sunulması gerektiğini söyleyerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında bugün yine Ulaşım A.Ş.'nin zararlarından dolayı bir sermaye erimesi vardı. Yaklaşık 400 milyon lira gibi bir kaynak bugün tekrar şirkete enjekte edildi. Ardından da biz meclis grubu olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 15 şirketi var. Bu şirketlerle ilgili önümüzdeki aydan sonra bir bilanço, kar zarar durumları ile alakalı brifing rica ettik. Kamuoyu da bu brifinge gelmeli ve bu bilgiler kesinlikle Kayseri halkıyla paylaşılmalı. Şirketler ne kadar zarar ediyor, ne kadar kar ediyor ya da bilançolarında farklı senaryolar var mı? Bunların tamamen şeffaf olması ve bilinmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu olarak özellikle bu konuya değinmiştik. Geçen ayki bütçe görüşmelerinde de aynı konuda ısrarcı olmuştuk. Kesinlikle Elektrik Şirketi de dahil olmak üzere bütün ortak olduğumuz şirketlerin bilançoları, kar zarar durumları ve tabloları mutlaka meclise gelmeli, hem Kayseri halkıyla hem de meclisle paylaşılmalı” diye konuştu.