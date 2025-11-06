CHP'li Özgür Özer 'Spor A.Ş. kendi çalışanlarına yaptığı indirimi Kayseri halkına yapmıyor'

CHP Büyükşehir Belediye meclis üyesi Özgür Özer, Sayıştay tarafından açıklanan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Spor A.Ş. ve KAYMEK ile ilgili mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. CHP’li Özer, Spor A.Ş.’nin kendi çalışanlarına yüzde 25 indirim sağladığını ancak vatandaşın bu indirim tarifesinden faydalanamadığını ifade etti.

“SPOR A.Ş. KENDİ ÇALIŞANLARINA YAPTIĞI İNDİRİMİ KAYSERİ HALKINA YAPMIYOR”

CHP’li Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Sayıştay raporlarında belediyemize ait Spor A.Ş. adlı şirketin, özellikle kendi çalışanlarına yüzde 25 indirim uyguladığı, Kayseri halkına bu indirimi uygulamadığı çok net bir şekilde vurgulanmış. Bunun tasarruf tedbirlerine de, basiretli tüccar olarak bir şirket sahibinin bunu yapmaması gerektiği, piyasa ve rekabet koşullarına da bunun aykırı olduğu çok net vurgulanmış. Spor A.Ş. çalışanlarının sadece kendi çalışanlarına, kendi içindeki çalışanlarına yaptığı yüzde 25'lik indirimin kesinlikle kaldırılmasını istemiş. Çünkü ‘halka yapmadığın indirimi kendi çalışanına yapamazsın’ diye net bir şekilde vurgulanmış. Spor A.Ş. ile ilgili Sayıştay raporundaki önemli bir detay da şu: Her şirketin belli bir amacı, hedefi olur ve politikası, programı olur. Spor A.Ş.'de bu programın olmadığı, yani bütçesinin olmaması çok garibine gitmiş Sayıştay’ın. Gerçekten de herhangi bir şirketin mutlaka ve mutlaka bütçesi olur. Önümüzdeki hafta belediye meclisinde biz bütün meclisin, belediyelerin tek tek bütçelerini yapacağız. Belediye bile, koskoca belediye bile yılda 2-3 defa bütçe görüşmesi yaparken, Spor A.Ş.'nin bütçesiz şekilde yönetilmesi, amaçsız, hedefsiz ve politikasız olarak yönetildiğine dair Sayıştay raporu bulunmaktadır. Bunu da halkımızla paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖTELENEN VERGİ VE SİGORTA GİDERLERİ FAİZİYLE ÖDENİYOR”

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Spor A.Ş.’ye ait vergi ve SGK borçların bulunduğunu ve ödeme yapılmadığı için gecikme faizi uygulandığını belirten CHP Büyükşehir Belediye meclis üyesi Özer, “Spor A.Ş. ve KAYMEK adlı şirketimizin de zamanında vergi ve sigorta borçlarını ödememesi, ötelemesi nedeniyle de oluşan kamu zararından çok net bir şekilde Sayıştay raporunda bahsediliyor. Her bir raporu da ayrı ayrı okuduk, inceledik Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak. Özellikle ötelenen vergi ve sigorta giderlerinin faiziyle ödendiği için hem şirketi zarara uğrattığı hem de kamu kaynağının verimli olarak kullanılmadığını net bir şekilde altını çizmiş. Buna da belediyenin, belediye yöneticilerinin ve şirket yöneticilerinin artık dikkat etmesi gerekiyor. Biz de mecliste yıllardır bunu söylüyoruz. Lütfen artık ciddiye alıp dikkat etsinler” açıklamasını yaptı