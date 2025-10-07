CHP'li Özgür Özer 'Tacettin Veli Mahallesi'nde yeni ofis alanları yapılacak'

Melikgazi Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Mustafa Palancıoğlu başkanlığında, Belediye Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, 34 asıl ve 5 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 39 gündem maddesi, meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesiyle birlikte karara bağlandı.

Tacettin Veli Mahallesi’nde alınan kentsel dönüşüm kararı ile konuşan CHP Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer, “Melikgazi Belediyesi'nde bugün Köşk Mahallesi'nde bazı metruk yapıların da bulunduğu bir alanda kentsel dönüşüm kararı almıştık. Geçen ay meclis toplantısında da bunun üzerinde görüşlerimizi bildirmiştik. Orada bir kentsel yenileme ve servis alanları yapılacak. Onun dışında Tacettin Veli Mahallesi'nde de aynı şekilde yeni ofis alanları, yeni kentleşme alanları yapılacak. Orada da bir kentsel dönüşüm kararı aldık bugün” diye konuştu.

Mimarlık Günü ile alakalı da konuşan CHP’li Özer, “Bugün Dünya Mimarlık Günü. Şehrimizde bulunan, ülkemizde bulunan bütün mimarların, değerli meslektaşlarımızın, mimarlık günlerini kutluyorum. Özellikle Mimarlar Odası Başkanımız ve ekibinin yaptığı son derece değerli etkinliklerden dolayı da onlara teşekkür etmek istiyorum ve her mimarın bu güzel gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.