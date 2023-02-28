CHP’li Özgür Özer: “Türk Kızılayı, böyle olamaz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Türk Kızılayı’nın bir derneğe çadır satmasını değerlendirdi. Deprem olmuşken çadır satışının kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Özer, “Eğer bir Kızılay, Türk Kızılayı ise çadır satamaz. Hele bunu depremin 3’üncü gününde daha hiçbir yerde çadır yokken stoklarında bekletip de bir derneğe satıyorsa bu çok büyük bir gaflettir. Bir Türk insanı, Türk halkı bunu yapamaz. Türk Kızılay’ı diye adlandırılan bir kurum bunu asla yapamaz. Düşünün Hristiyanların Kızılhaç örgütü çeşitli ülkeler aracılığıyla çadırlarını, aletlerini getirdiler ve bedava bırakıp gittiler. Onlar onu yaparken Türk adındaki Kızılay, hem de Türk halkının vergileriyle çadır, yiyecek satamaz. Hem benim vergilerimi alacaksın, bununla çadır alacaksın daha sonra onları da derneğe satacaksın. O sırada inim inim inleyen depremzedeler soğukta aç ve yorgun düşmüş haldeyken sen ticaret yapacaksın. Bu Kızılay benim Kızılay’ım değildir ve asla Türk Kızılay’ı değildir. Bu duruma bir an evvel el atılmalıdır” diye konuştu.